Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко, сообщает пресс-служба партии.
“Два украинских Майдана, две украинских революции очень отличаются друг от друга. Первая, Оранжевая революция 2004 года — это был протест миллионов украинских граждан против фальсификации итогов выборов, против попытки обмануть людей и попытки захватить власть. Я уверен в том, что Оранжевая революция 2004 года имеет очень много общего. Протест граждан был связан именно с тем, что люди протестовали против фальсификации выборов, против попытки захватить власть, против попытки исказить волеизъявление граждан”, – подчеркнул Порошенко.
“Если вы сравниваете Революцию Достоинства, революцию 2014 года, я считаю, что здесь есть кардинальные отличия. Потому что люди в 2014-м вышли бороться за свой европейский выбор. Они противодействовали попыткам власти остановить европейскую и евроатлантическую интеграции, попытки развернуть страну и затянуть ее обратно в Российскую империю, в Советский Союз. И протест был вызван, в первую очередь, именно этими действиями бестолковой украинской власти, которая попала в полную зависимость от Путина”, – напомнил Порошенко.
“Я твердо убежден в том, что Революция Достоинства имеет очень большие отличия от тех процессов, которые происходят сейчас в Беларуси. Но вызывает огромное уважение решительность белорусского народа защитить свое право выбора”, – считает Порошенко.
“В интересах Беларуси было бы пригласить ОБСЕ, немедленно начать диалог с Советом Европы, немедленно принять очень важные решения для того, чтобы сохранить спокойствие, сохранить стабильность и начать подготовку к новым выборам, которые провести в строгом соответствии со стандартами демократии и свободы. Это сохранит спокойствие, это суверенитет, это даст возможность единому носителю государственной власти в стране — белорусскому народу — без каких-либо внешних воздействий обеспечить защиту своего волеизъявления. Никаких других сценариев, направленных на поддержку государственности Беларуси, не существует. Без выборов решить этот вопрос, я могу отметить это, – невозможно”, – отметил Порошенко.
Напомним, сейм Литвы во вторник, 18 августа, на внеочередной сессии принял резолюцию, согласно которой президентские выборы в Беларуси не признаются легитимными, и призвал ввести санкции в отношении должностных лиц этой страны.
- Власти Ирландии и Канады также заявили, что не признают официальные итоги президентских выборов в Беларуси, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.
- Ранее депутаты Европейского парламента сообщили, что не признают результатов президентских выборов в Беларуси и считают Александра Лукашенко персоной нон грата.
- 15 августа Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране. Он также сообщил о своей договоренности с российским лидером Владимиром Путиным — РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь “по обеспечению безопасности Беларуси”.
- 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента. Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1 % голосов, а Тихановская – 10,1 %.
- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
- Министры иностранных дел стран Евросоюза в пятницу, 14 августа, согласились подготовить санкции против Беларуси в связи с последними событиями в этой стране. В ЕС отметили, что не принимают результаты президентских выборов в Беларуси.