Белорусский народ вышел на мирные протесты из-за вероятной фальсификации выборов, и это очень похоже на 2004 год, на Оранжевую революцию, когда украинцы вышли, чтобы защитить свое право выбора.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко, сообщает пресс-служба партии.

“Два украинских Майдана, две украинских революции очень отличаются друг от друга. Первая, Оранжевая революция 2004 года — это был протест миллионов украинских граждан против фальсификации итогов выборов, против попытки обмануть людей и попытки захватить власть. Я уверен в том, что Оранжевая революция 2004 года имеет очень много общего. Протест граждан был связан именно с тем, что люди протестовали против фальсификации выборов, против попытки захватить власть, против попытки исказить волеизъявление граждан”, – подчеркнул Порошенко.

“Если вы сравниваете Революцию Достоинства, революцию 2014 года, я считаю, что здесь есть кардинальные отличия. Потому что люди в 2014-м вышли бороться за свой европейский выбор. Они противодействовали попыткам власти остановить европейскую и евроатлантическую интеграции, попытки развернуть страну и затянуть ее обратно в Российскую империю, в Советский Союз. И протест был вызван, в первую очередь, именно этими действиями бестолковой украинской власти, которая попала в полную зависимость от Путина”, – напомнил Порошенко.

“Я твердо убежден в том, что Революция Достоинства имеет очень большие отличия от тех процессов, которые происходят сейчас в Беларуси. Но вызывает огромное уважение решительность белорусского народа защитить свое право выбора”, – считает Порошенко.

“В интересах Беларуси было бы пригласить ОБСЕ, немедленно начать диалог с Советом Европы, немедленно принять очень важные решения для того, чтобы сохранить спокойствие, сохранить стабильность и начать подготовку к новым выборам, которые провести в строгом соответствии со стандартами демократии и свободы. Это сохранит спокойствие, это суверенитет, это даст возможность единому носителю государственной власти в стране — белорусскому народу — без каких-либо внешних воздействий обеспечить защиту своего волеизъявления. Никаких других сценариев, направленных на поддержку государственности Беларуси, не существует. Без выборов решить этот вопрос, я могу отметить это, – невозможно”, – отметил Порошенко.

Напомним, сейм Литвы во вторник, 18 августа, на внеочередной сессии принял резолюцию, согласно которой президентские выборы в Беларуси не признаются легитимными, и призвал ввести санкции в отношении должностных лиц этой страны.