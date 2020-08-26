Граждане Республики Беларусь смогут въехать в Украину, несмотря на закрытие границ для иностранцев до 28 сентября.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, во время доклада постановления о закрытии границ для иностранцев министр Кабинета Министров Олег Немчинов обратил внимание на поручение президента Владимира Зеленского о поддержке граждан Беларуси в случае их обращения по поводу пребывания в нашей стране.

“У нас было поручение президента о поддержке граждан Беларуси в случае обращения их о пребывании. Я думаю, что в рамках закона этот пограничный контроль может выполнять руководитель Госпогранслужбы в случае, если такое обращение поступит”, – сказал он.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков уточнил, что в постановлении это исключение прописано.

“Действительно, да, это подпадает под гуманитарные пункты, которые мы здесь прописали”, – сказал он.