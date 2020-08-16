Такое обращение размещено на сайте БПЦ.
Священнослужители уверены, что протесты могут привести к разрушениям.
“Вести об уличных столкновениях, арестах и избиениях свидетельствуют о страданиях огромного количества невинных людей, вовлеченных в противостояние, и заставляют вздрагивать детей, женщин и престарелых родителей. Если мы сегодня все вместе не остановим противоборство, то доведем страну до необратимых разрушительных последствий”, — говорится в обращении.
Белорусская церковь осудила безосновательные задержания и насилие.
“Категорически осуждая насилие, пытки, унижения, безосновательные задержания, экстремизм во всех его формах и проявлениях, ложь и вероломство, призываем всех, для кого дороги наше Отечество, дети, родные и близкие люди — остановиться и прекратить противостояние”, — заявили священнослужители.
- После проведения выборов в Беларуси вспыхнули массовые протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек.
- На второй день протестов, СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 11 августа министерство внутренних дел Беларуси подтвердило смерть одного участника акции протеста в Минске.
- Сегодня в Минске до тысячи человек вышли на провластный митинг в поддержку президента Александра Лукашенко на площади Независимости.