Такое обращение размещено на сайте БПЦ.

Священнослужители уверены, что протесты могут привести к разрушениям.

“Вести об уличных столкновениях, арестах и избиениях свидетельствуют о страданиях огромного количества невинных людей, вовлеченных в противостояние, и заставляют вздрагивать детей, женщин и престарелых родителей. Если мы сегодня все вместе не остановим противоборство, то доведем страну до необратимых разрушительных последствий”, — говорится в обращении.

Белорусская церковь осудила безосновательные задержания и насилие.

“Категорически осуждая насилие, пытки, унижения, безосновательные задержания, экстремизм во всех его формах и проявлениях, ложь и вероломство, призываем всех, для кого дороги наше Отечество, дети, родные и близкие люди — остановиться и прекратить противостояние”, — заявили священнослужители.