Об этом заявила член президиума КС Мария Колесникова, сообщает “Интерфакс”.

“Факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов, и мы просим обратить на это внимание”, — сказала Колесникова.

Белорусское законодательство запрещает несовершеннолетним владеть и пользоваться огнестрельным оружием, это наказывается исправительными работами на срок до двух лет, арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до семи лет со штрафом.