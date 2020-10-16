Оппозиционерка Светлана Тихановська поблагодарила Украину за устойчивую позицию по поддержке санкций Европейского союза против ряда белорусских чиновников. Также она добавила, что в ближайшее время посетит Киев.

Об этом Тихановська сообщила в интервью белорусской службе Радио Свобода.

В частности, политик поблагодарила за поддержку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу. Тихановська заявила о намерении построить тесные партнерские отношения с Украиной, ведь государство является для Беларуси “близким исторически и культурно”.

“Мы очень рады, что Украина заняла сильную позицию в отношении Беларуси, особенно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Они готовы поддержать санкции. Возможно, это будет отдельный список, возможно, они поддержат санкции, введенные ЕС. Это явный знак поддержки белорусского народа в борьбе… На Западе меня часто спрашивают, понимают россияне белорусский язык, когда вы начинаете говорить. Отвечаю: “Нет, не понимают, но украинцы нас поймут. Мы понимаем украинский, они понимают нас”, – сказала Тихановська.

Оппозиционерка уже готовится к визиту в Киев. По ее словам, это произойдет после местных выборов в Украине, которые запланированы на 25 октября.