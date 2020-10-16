Об этом Тихановська сообщила в интервью белорусской службе Радио Свобода.
В частности, политик поблагодарила за поддержку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу. Тихановська заявила о намерении построить тесные партнерские отношения с Украиной, ведь государство является для Беларуси “близким исторически и культурно”.
“Мы очень рады, что Украина заняла сильную позицию в отношении Беларуси, особенно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Они готовы поддержать санкции. Возможно, это будет отдельный список, возможно, они поддержат санкции, введенные ЕС. Это явный знак поддержки белорусского народа в борьбе… На Западе меня часто спрашивают, понимают россияне белорусский язык, когда вы начинаете говорить. Отвечаю: “Нет, не понимают, но украинцы нас поймут. Мы понимаем украинский, они понимают нас”, – сказала Тихановська.
Оппозиционерка уже готовится к визиту в Киев. По ее словам, это произойдет после местных выборов в Украине, которые запланированы на 25 октября.
- Ранее Светлана Тихановська объявила действующей власти Беларуси “народный ультиматум” и призвала выполнить требования. По ее словам, ситуация в Беларуси ухудшилась – усилились пытки в СИЗО, протестующих сажают за решетку, силовики бьют уже не только мужчин, но и женщин, стариков и детей. Она назвала это государственным террором и объявила “народный ультиматум”, который предусматривает выполнение трех требований.