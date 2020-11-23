Об этом сообщается на сайте БПАЦ.

Во время службы в соборе святого Кирилла Туровского в Торонто (Канада), в присутствии верующих архиепископ зачитал Архиерейское послание с объявлением анафемы непризнанному президенту Александру Лукашенко.

“Благочестивый белорусский народ сейчас переживает непростое время, когда по приказу самозванца – бывшего президента Александра Лукашенко, одержимого дьяволом, – наши дети убивают и издеваются над нашими братьями и сестрами. Этот палач и его союзники совершают кровавые расправы над мирным населением на улицах и в тюрьмах в столице Минске и в различных городах многострадальной Беларуси, прославляя и продолжая богобоязненную политику большевиков, открыто нарушая Божьи заповеди, разрушая памятники”, – сказано в тексте.

Лукашенко назван диктатором, убийцей и мучителем народов Беларуси.

“Церковь – духовный и неполитический институт, обучающий паству бороться за правду, она не может просто наблюдать геноцид белорусов, но должна, согласно святому учению Христа, быть совестью своего народа, заставляя нас провозглашать следующее: силой, данной нам Богом, мы отделяемся от святой православной церкви и провозглашаем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко, который, хотя носит христианское имя и принадлежит православной церкви только по рождению, запрещает ему входить в тайны Христовы, помнить его в его полное покаяние перед церковью и белорусским народом”, – сообщается в тексте анафемы.

Архиепископ призвал не подчиняться преступным приказам Лукашенко и его окружения.

Белорусская православная автокефальная церковь — название нескольких неканонических религиозных организаций, объявивших себя автокефальной церковью Беларуси и белорусской диаспоры. C 1944 года — в эмиграции.