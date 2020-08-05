На своей странице в Twitter издание разместило опроса “Какой фильм больше интересен?”. Варианты ответов – “Одинокий мужчина” или “Три женщины”, “Другой”, “Ни один не интересен”.

Таким образом под названиями фильмов удалось скрыть аллюзию на действующего президента Александра Лукашенко, а также кандидатку в президенты Светлану Тихановську, в штаб которой входят еще две женщины – представительницы незарегистрированных кандидатов Виктора Бабарыка и Валерия Цепкало.

Более 70% респондентов проголосовали за “Трех женщин”, 4,7% – за “Одинокого мужчину”.

В стране с 2002 года для проведения и публикации соцопрос на тему общественно-политической ситуации, референдумов и выборов необходима аккредитация белорусы Института социологии, белорусские СМИ, как правило, ее не получают. Нарушение закона карается штрафом в две тысячи евро.