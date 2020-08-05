На своей странице в Twitter издание разместило опроса “Какой фильм больше интересен?”. Варианты ответов – “Одинокий мужчина” или “Три женщины”, “Другой”, “Ни один не интересен”.
Таким образом под названиями фильмов удалось скрыть аллюзию на действующего президента Александра Лукашенко, а также кандидатку в президенты Светлану Тихановську, в штаб которой входят еще две женщины – представительницы незарегистрированных кандидатов Виктора Бабарыка и Валерия Цепкало.
Более 70% респондентов проголосовали за “Трех женщин”, 4,7% – за “Одинокого мужчину”.
В стране с 2002 года для проведения и публикации соцопрос на тему общественно-политической ситуации, референдумов и выборов необходима аккредитация белорусы Института социологии, белорусские СМИ, как правило, ее не получают. Нарушение закона карается штрафом в две тысячи евро.
- Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа 2020 года. 14 мая действующий президент Беларуси Александр Лукашенко подал в центральную избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах. Он баллотируется в шестой раз.
- Штабы трех оппозиционных белорусских политиков: Тихановской, Бабарико и Цепкало объединились. Виктора Бабарико называли главным соперником Лукашенко в борьбе за президентский пост. По информации опроса СМИ, за него могли проголосовать до 50% белорусов. В июне Бабарико обвинили в финансовых преступлениях и арестовали, ЦИК Беларуси отказал ему в регистрации кандидатом в президенты.