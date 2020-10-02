Covid-19 Украина

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Белорусские санкции против ЕС будут действовать и в России

Санкции, которые Беларусь ввела против Европейского Союза в ответ на меры блока, будут действовать также в России.

Пятница, 2 октября 2020, 23:28

Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Как сообщалось ранее, 2 октября лидеры Европейского союза договорились ввести санкции в отношении чиновников режима самопровозглашенного белорусского лидера Александра Лукашенко. Беларусь уже отреагировала на санкции Европейского союза и ввела свои в ответ.

Белорусские санкции, согласно заявлению МИД РФ, будут действовать и на территории этого государства.

“В соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в Российской Федерации”, — говорится в сообщении.

По мнению российской стороны, введение ЕС санкций является проявлением “давления на белорусские власти, которые прилагают  усилия для нормализации ситуации внутри страны”.

Примечательно, что о каких именно санкции, против кого они введены — пока неизвестно.

  • Ранее Европейский Союз опубликовал перечень белорусских чиновников, против которых введены санкции за фальсификации на выборах президента и насилие против протестующих. Санкции не были введены против самого Лукашенко, однако под них попали представители высшего руководства силовых структур и Центризбиркома. В опубликованном документе указано 44 человека.
  • Минфин США сегодня ввел индивидуальные санкции против главы министерства внутренних дел Беларуси и других должностных лиц. В списке только 8 фамилий.
  • Украина, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, планирует присоединиться к персональным санкций, введенных Европейским Союзом против Беларуси.
Теги: Росія, Беларусь, Россия, санкции

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