Белорусские санкции против ЕС будут действовать и в России

Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Как сообщалось ранее, 2 октября лидеры Европейского союза договорились ввести санкции в отношении чиновников режима самопровозглашенного белорусского лидера Александра Лукашенко. Беларусь уже отреагировала на санкции Европейского союза и ввела свои в ответ.

Белорусские санкции, согласно заявлению МИД РФ, будут действовать и на территории этого государства.

“В соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в Российской Федерации”, — говорится в сообщении.

По мнению российской стороны, введение ЕС санкций является проявлением “давления на белорусские власти, которые прилагают усилия для нормализации ситуации внутри страны”.

Примечательно, что о каких именно санкции, против кого они введены — пока неизвестно.