Об этом сообщает “БелТА”.

Текст клятвы произнес министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

“Мы, военнослужащие воинских формирований Республики Беларусь, заверяем весь белорусский народ и вас, товарищ главнокомандующий, в том, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность нашей родины. Сегодня, в день вступления в должность президента республики Беларусь, мы торжественно клянемся с достоинством и честью нести высокое звание защитника отечества, беззаветно служить белорусскому народу и президенту Республики Беларусь, защищать нашу родину мужественно, умело, не щадя своих сил и самой жизни! Клянемся!” – сказал министр.

В ответ от военнослужащих прозвучало троекратное “Клянемся!”, после чего оркестр исполнил Государственный гимн Беларуси.

В церемонии приняли участие представители различных родов войск.