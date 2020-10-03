Белорусский государственный телеканал СТВ ("Столичное телевидение") начал подписывать Украину в своих сюжетах как "бывшую Украинскую Советскую Социалистическую Республику".

Об этом свидетельствует запись телеэфира, датированная 3 октября.

На видеозаписи можно заметить, что при освещении событий в нашей стране канал использует геотитр “Бывшая УССР” вместо “Украина”.

В сюжете о Польше телеканал показал подпись “бывшая Польская Народная Республика”. Также было “изменено” название Литвы на “бывшую Советскую Литовскую Республику”.

На сайте телеканала указано, что “Столичное телевидение” – один из трех национальных телеканалов, вещающий на всю территорию Беларуси.

(На видео – с 11:00, об Украине – с 14:30)

Стоит отметить, что ни Украина, ни Литва, ни Польша не признали результаты президентских выборов в Беларуси, на которых белорусская ЦИК объявила победителем Александра Лукашенко.

В частности, 30 сентября Дмитрий Кулеба сообщил, что после завершения срока последней каденции Александра Лукашенко как президента Беларуси (после 5 ноября) Украина планирует называть его по имени, не указывая должности.

Ранее Кулеба подчеркивал, что тайная инаугурация Александра Лукашенко “не означает его признание легитимным главой государства”.