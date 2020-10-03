Об этом свидетельствует запись телеэфира, датированная 3 октября.
На видеозаписи можно заметить, что при освещении событий в нашей стране канал использует геотитр “Бывшая УССР” вместо “Украина”.
В сюжете о Польше телеканал показал подпись “бывшая Польская Народная Республика”. Также было “изменено” название Литвы на “бывшую Советскую Литовскую Республику”.
На сайте телеканала указано, что “Столичное телевидение” – один из трех национальных телеканалов, вещающий на всю территорию Беларуси.
(На видео – с 11:00, об Украине – с 14:30)
Стоит отметить, что ни Украина, ни Литва, ни Польша не признали результаты президентских выборов в Беларуси, на которых белорусская ЦИК объявила победителем Александра Лукашенко.
В частности, 30 сентября Дмитрий Кулеба сообщил, что после завершения срока последней каденции Александра Лукашенко как президента Беларуси (после 5 ноября) Украина планирует называть его по имени, не указывая должности.
Ранее Кулеба подчеркивал, что тайная инаугурация Александра Лукашенко “не означает его признание легитимным главой государства”.
- 25 сентября страны Балтии расширили санкционный список граждан Беларуси, которые причастны к фальсификации выборов и насилию против мирных протестующих в этой стране.
- 2 октября Европейский Союз опубликовал список белорусских чиновников, против которых введены санкции за фальсификации на выборах президента и насилие против протестующих. Санкции не были введены против самого Лукашенко, однако под них попали представители высшего руководства силовых структур и центризбиркома. В опубликованном документе указаны 44 человека.
- Беларусь уже отреагировала на санкции Европейского союза против окружения самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и ввела ответные.
- Минфин США 2 октября ввел индивидуальные санкции против главы министерства внутренних дел Беларуси и других должностных лиц. В списке только 8 фамилий.
- Украина планирует присоединиться к персональным санкциям, введенным Европейским Союзом против Беларуси.