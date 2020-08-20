Фото Михалок опубликовал в Facebook.

“Воины света!” – подписал снимки Михалок.

На одном фото Зеленский держит в руках диск The Best группы “Ляпис 98”.

На другом фото присутствует глава Офиса президента Андрей Ермак.

А вот пользователям соцсети такие фото не понравились. Большинство комментариев были негативными, как о президенте Украины, так и в отношении самого музыканта Сергея Михалка.

“Несите другого Михалка. Этот сломался”

“Это недоразумение шутки шутило про избиение людей, которые и были этими “воинами света”.

“Я всегда говорил, что ЗОЖ до добра не доведет”

“Серьезно. Володя и тот агент ФСБ воины света ??? Ты е*нутый ???”

Сергей Михалок является одним из основателей белорусской панк-рок-группы “Ляпис Трубецкой”. Она была сформирована в 1989 году и существовала до 2014-го. В этом году Михалок запустил проект Brutto. “Воины света” – одна из самых известных песен этого коллектива.

В 2016 году Михалок основал проект “Ляпис-98”.