Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало, который бежал в Москву, приехал в Киев.

Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Запад”.

“Валерий Цепкало уже находится в Киеве”, – сказал пресс-секретарь политика Алексей Урбан.

Ранее, 24 июля, стало известно, что Цепкало покинул территорию Беларуси и находится в Москве вместе с детьми. Его жена Вероника Цепкало осталась в Беларуси.

Комментируя свой выезд из страны, Цепкало отметил, что о возможном аресте его предупредили друзья в правоохранительных органах – МВД и КГБ Беларуси.

14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты из-за нехватки необходимых для этого 100 тыс. достоверных подписей за его выдвижение. Инициативная группа Цепкало собрала более 200 тыс. подписей. По данным штаба, в избиркомы было сдано 160 тыс. подписей. Между тем ЦИК признал достоверными менее 80 тыс. подписей.

16 июля Цепкало подал в Верховный суд жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты, при этом он отмечал, что “не питает никаких иллюзий в отношении того, какое решение суд вынесет”. Верховный суд жалобу отклонил.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.