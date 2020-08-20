Об этом сообщает TUT.by.

“Я уже несколько дней не ночую дома. Моя мама, которая жила вместе со мной, выехала за пределы Беларуси. У меня таких планов нет, хотя только за вчерашний день я получил несколько угроз и предложений немедленно покинуть страну”, – сообщил он.

Латушко заявил, что ему угрожали задержанием в жесткой форме и избиением.

“Об угрозах рассказали конкретные люди, но источники, на которые они ссылались, имели отношение к спецслужбам. Но я знаю этих людей буквально день-два. Неужели неизвестные подошли бы ко мне и сказали это? Я попросил оценить шкалу опасности по 10-балльной шкале. Мне сказали, что 10”, – рассказал оппозиционер.

Также Латушко сообщил, что ему предлагали чартерный рейс, чтобы покинуть Беларусь и не учавствовать в координационном совете. Последнее предложение было сделано вчера, 19 августа, в 23:00. Этой ночью дом Латушко облили красной краской.

“Друзья относительно недавно прислали мне эти фото. Я сейчас их изучаю, как юрист. У меня сейчас нет возможности лично подать заявление о преступлении. Юридически надо реагировать, хотя я понимаю, что эти попытки могут быть напрасными”, – сказал Латушко.