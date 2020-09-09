Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.

По словам Людмилы Козак, адвоката Колесниковой, политик находится в статусе подозреваемой в уголовном деле, открытом по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Беларуси — публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь.

Сейчас Колесникова находится в СИЗО. Козак сообщила, что с ней “все в порядке”. Никаких процессуальных действий с ней еще не проводили.

Как известно 7 сентября Колесникову в центре Минска похитили неизвестные. Впоследствии в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину.

Родненков и Кравцов той ночью действительно выехали за границу, теперь они находятся на территории Украины. #Буквы выяснили, что Колесникова в пункты пропуска Украины не прибывала.

СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе с Украиной. Затем стало известно, что Колесникова разорвала свой паспорт и отказалась покидать страну. Долгое время не было известно, где именно находится политик.

О каком координационном совете идет речь?

14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси, в соответствии с которыми якобы одержал победу Александр Лукашенко, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета. Его цель — “обеспечение трансфера власти”.

“Я, Светлана Тихановская, инициирую создание координационного совета для обеспечения трансфера власти. В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знака принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан… В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передачи власти — трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества”, — заявила она.

20 августа во Беларуси из-за создания Координационного совета сторонников оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской открыли дело о “захвате власти”.

В президиум КР вошли 7 человек. По состоянию на 9 сентября шесть из них арестованы или вынужденно покинули страну.

Павел Латушко, Ольга Ковалькова и Светлана Тихановська находятся в Варшаве. Иван Кравцов и Антон Родненков — в Киеве. Мария Колесникова — задержана.

На свободе находится только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Несмотря на это 7 сентября Координационный совет оппозиции Беларуси опубликовала обращение к официальной власти. Оппозиция требует от власти:

немедленного расследования преступлений, совершенных в период с 9 августа в отношении участников мирных акций;

публикации правдивой информации об итогах выборов президента;

прекращения политических репрессий, а также отмены или пересмотра открытых уголовных дел.