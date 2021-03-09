Видео опубликовано на YouTube-канале NEXTA.

Журналисты рассказали о 18 объектах недвижимости, которые, предположительно, принадлежат Лукашенко. Среди них – Дворец Независимости в Минске, база отдыха “Крупенино” в Витебской области и хутор “Вискули” в Брестской области.

По словам авторов расследования, строительство одного только комплекса зданий и инфраструктуры Дворца Независимости площадью в 50 тыс кв. м обошлось бюджету Беларуси в 250 млн долларов.

Как сообщил во вступлении к фильму основатель Telegram-канала Степан Путило, изначально их команда хотела сделать небольшой обзор имущества Лукашенко, но в процессе подготовки с ними начали связываться люди, имевшие близкое отношение к коррупционным схемам непризнанного президента, поэтому пришлось переписать сценарий расследования.

Кроме недвижимости, по информации журналистов, Лукашенко владеет еще и бронированным Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard, Tesla Model S, Rolls-Royce Phantom Coupe и еще примерно десятью премиальными автомобилями общей стоимостью около 4 млн евро.

Сам Лукашенко утверждает, что это подарки от “друзей”, однако ни один из автомобилей не был задекларирован.

Также в расследовании упоминаются белорусские и зарубежные бизнесмены Михаил Гуцериев, Игорь Макаров, Алексей Олексин, Павел Топузидис, братья Каричи – все они якобы получают эксклюзивные условия ведения бизнеса в Беларуси в обмен на так называемые “подарки” для Лукашенко.

Отдельно в фильме рассказывается о “гареме” непризнанного президента: по данным NEXTA, в Беларуси специально подбирают девушек для его эскорта. Кроме того, есть информация, что Лукашенко был против рождения сына Коли, который с самого детства сопровождает его на всех мероприятиях.

Напомним, в конце января возглавляемый российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование о так называемом дворце президента России Владимира Путина.