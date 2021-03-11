Белоснежка, фейки и миллион аккаунтов: как презентовали Центр противодействия дезинформации

В марте в Украине появится Центр противодействия дезинформации. Этот орган будет контролировать распространение ложной информации и выявлять источники ее возникновения.

Презентация Центра противодействия дезинформации состоялась в рамках форума “Украина 30 Культура. Медиа. Туризм”.

“Президент внимательно следит”

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что создание этого центра было инициировано президентом Владимиром Зеленским летом прошлого года. Он заработает уже в ближайшие дни.

“Международный центр будет создан на базе СНБО. Этот орган не является и не будет политическим. Президент будет осуществлять необходимый контроль и пристально следить за его деятельностью”, – заявил глава ОП.

По его мнению, международные партнеры заинтересованы в запуске этого проекта и участия в нем. Уже через несколько месяцев центр должен продемонстрировать первые результаты своей деятельности.

“Миллион аккаунтов”

“Скорее всего, сегодня или завтра должно состояться заседание СНБО, на котором будет юридически принято решение и будет создан Центр при СНБО. Соответственно, при различных других органах власти будут другие структуры созданы, которые будут исполнительными органами. СНБО будет в большей степени заниматься координацией этого процесса, а каждый за свою работу будет отвечать”, – объяснил заместитель главы Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский.

Модератор Любовь Цибульская попросила его конкретно очертить механизм работы органа.

Однако Ольшанский решил использовать свой регламентное время на вполне банальные разговоры о распространении дезинформации в мире. Чиновник говорил обо всем, даже о тонно-километре. Однако каналы финансирования и механизмы работы Центра противодействия дезинформации он не назвал.

“Дело не только в дезинформации. Это не только фейки. Это чаще более тонкие вещи, акцентирование. Вот, у меня знакомые приехали из Египта. Восемь российских каналов. На всех каналах новости только об Украине. Во всех новостях президент Зеленский – агент Кремля … Для того, чтобы бороться с такими проблемами нужна сложная многоуровневая система”, – заявил Ольшанский.

Он подтвердил, что решение о создании Центра противодействия дезинформации принял президент. Аппарат СНБО долгое время проводил мониторинг СМИ и готовил сводки.

“Как это будет работать? При СНБО предлагается создать орган, который будет координировать различные ветви власти, которые занимаются этим (борьбой с дезинформацией, – ред.). В том числе и Министерство культуры и информационной политики. Будут привлечены спецслужбы. Скорее всего, будут создавать подразделения для мониторинга”, – говорит Ольшанский.

Кроме того, Ольшанский заявил, что для мониторинга Facebook нужно создать несколько точек контроля.

“Нужен миллион аккаунтов для того, чтобы мониторить состояние Facebook или Twitter. Хотя и для Twitter нужно еще больше. Такие системы существуют, они финансируются многими государствами. Нам тоже нужно этим заняться “, – добавил он.

При этом чиновник не уточнил, имел ли он ввиду то, что функционирование Центра противодействия дезинформации будет финансироваться из государственного бюджета.

На уточняющий вопрос, кто или что будет финансировать этот центр Ольшанский ответил:

“Как можно профинансировать безопасность страны? Какую-то часть выполняет СБУ, какую-то часть выполняет Минобороны, какую часть должно выполнять Министерство культуры и информационной политики”.

Очевидно, господин Ольшанский решил проигнорировать запросы модератора о конкретике.

“Фактам никто не верит”

Интересно, что к разговору присоединился и посол Израиля в Украине Джоэл Лион, который недавно спровоцировал скандал вокруг переименования спортивного стадиона в Тернополе.

Дипломат рассказал, как в Израиле борются с дезинформацией. В частности, Израиль успешно противостоит дезинформации в социальных сетях. Проводится регулярный мониторинг и поиск сети распространения фейков. Над этим работает команда профессионалов.

Также посол рассказал историю о “Белоснежке, гномах и Facebook” и констатировал, что “факты излагать очень сложно, ведь фактам никто не верит”.

В то же время заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква уточнил, что Украина привлекает свою долю усилий к международной борьбе с пропагандой и фейками. Он напомнил, что Международный центр противодействия дезинформации будет координировать свою работу, в частности, с European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats со штаб-квартирой в Финляндии.

“Зарезервирована небольшая сумма”

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что на базе ведомства до конца марта запустят Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Более того, на этот Центр зарезервирована “небольшая сумма” в бюджете МКИП. Минкульт в рамках нового Центра сотрудничать с негосударственными организациями.

Цель Центра стратегических коммуникаций и информбезопасности: нейтрализация влияния дезинформации и манипуляций и быстрое и проактивное реагирование на ключевые темы, в рамках которых распространяют фейки и пропаганду.

Да, это не ошибка. В презентации Ткаченко Центр противодействия дезинформации действительно называют “Центром стратегических коммуникаций и информбезопасности”. Очевидно, создатели проекта до сих пор затрудняются с выбором окончательного названия, или каждое ведомство называет его по-своему. Однако Ткаченко внес хоть какую-то ясность и конкретику.

Основные направления работы Центра:

выявление – это сбор информации путем использования сети фактчекеров; мониторинг; сотрудничество с СНБО и другими органами власти; оценка информация; сосредоточения мониторингов и аналитиков в Центре; в будущем предполагается существование собственной системы контент-анализа;

реагирование – на выдающиеся ключевые темы, в рамках которых распространяется дезинформация или манипуляции сотрудничество с СНБО, другими органами власти; кризисное реагирование; one voice policy – взаимодействие с пресс-службами органов власти и специалистами по коммуникациям;

противодействие – это составление карты выявленных ботоферм и осуществления мероприятий по их блокировке, в том числе в сотрудничестве с Facebook; разработка изменений относительно санкций за распространение дезинформации; проактивное информирование общества о позиции Украины по вопросам, которые могут стать угрожающими;

просвещение – разработка и распространение материалов о том, как работает дезинформация и манипуляции, как распространяется влияние на общество, какова цель и желаемый результат; повышение медиаграмотности населения; формирования критического мышления у общества;

коммуникационные проекты – создать онлайн-музей русской дезинформации; создать и распространять рейтинг фейкометов; взаимодействовать с пресс-службами органов власти и их специалистами; провести конкурс на лучший проект “Как работает дезинформация и манипуляционная информация?”; распространять материалы, статьи, расследования.

В конце марта представят руководителя Центра. Сейчас набирают команду до 10 человек.