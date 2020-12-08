Об этих событиях рассказывают #Буквы.

Тогдашний глава парламента Беларуси Станислав Шушкевич в интервью изданию “Салидарнасць” рассказал, что на самом деле с Борисом Ельциным он, а также глава правительства Вячеслав Кебич планировали обсудить условия поставки нефти и газа по льготным ценам. И что президента Украины Леонида Кравчука пригласили, чтобы не достигать таких договоренностей за спиной Украины и за ее счет.

А Леонид Кравчук уверяет, что ехал в Беларусь, чтобы говорить будущее СССР и о теме нефти и газа ничего не знал.

В Украине на тот момент прошел всенародный референдум о независимости, Леонид Кравчук принял присягу президента, Верховная Рада приняла “Послание к парламентам и народам всех стран”, в котором отметила, что “договор 1922 о создании Союза ССР Украина считает относительно себя недействительным и недействующим “.

Считается, что, обсуждая хозяйственные вопросы, лидеры перешли к теме будущего республик. Так родилась идея создания Содружества независимых государств – СНГ.

Сергей Шахрай, бывший советник Бориса Ельцина, который в 1991 году был в составе российской делегации, в интервью российскому изданию “MK.ru” сказал следующее: “Я не лукавлю, когда говорю, что заранее ничего не готовилось. Ну судите сами: на следующий день, 8 декабря, оказалось, что нет даже ксероксов, чтобы скопировать бумаги. И варианты соглашения размножались через факсимильный аппарат “.

Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) подписали также руководители правительств Украины и Беларуси – Витольд Фокин и Вячеслав Кебич, а также первый заместитель председателя российского правительства Геннадий Бурбулис.