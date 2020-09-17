Об этом сообщает CNN.

Без электричества остались жители в Нижней Алабаме, где компания Alabama Power сообщает о значительном повреждении своей энергосистемы.

Более половины клиентов Gulf Power в штате Флорида также не имеют электричества. Поваленные деревья являются одной из основных причин отключения электричества.

Как отмечает губернатор Рон ДеСантис, во Флориде было проведено около 600 поисково-спасательных операций.

Joe Raedle/Getty Images

Gerald Herbert/AP

Chandan Khanna/AFP/Getty Images

Joe Raedle/Getty Images

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