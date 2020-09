Об этом сообщает CNN.

Без электричества остались жители в Нижней Алабаме, где компания Alabama Power сообщает о значительном повреждении своей энергосистемы.

Более половины клиентов Gulf Power в штате Флорида также не имеют электричества. Поваленные деревья являются одной из основных причин отключения электричества.

Как отмечает губернатор Рон ДеСантис, во Флориде было проведено около 600 поисково-спасательных операций.

Just getting out in Orange Beach, Alabama where we rode out #HurricaneSally — going to start tweeting damage. Internet spotty so bear with me. pic.twitter.com/NSEZQYJWef

— Brian Entin (@BrianEntin) September 16, 2020