Об этом сообщает CNN.
Без электричества остались жители в Нижней Алабаме, где компания Alabama Power сообщает о значительном повреждении своей энергосистемы.
Более половины клиентов Gulf Power в штате Флорида также не имеют электричества. Поваленные деревья являются одной из основных причин отключения электричества.
Как отмечает губернатор Рон ДеСантис, во Флориде было проведено около 600 поисково-спасательных операций.
Just getting out in Orange Beach, Alabama where we rode out #HurricaneSally — going to start tweeting damage. Internet spotty so bear with me. pic.twitter.com/NSEZQYJWef
— Brian Entin (@BrianEntin) September 16, 2020
- Ранее сообщалось, что один из самых мощных ураганов в истории США “Лаура” достиг побережья страны и ударил по штату Луизиана.