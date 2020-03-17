Об этом рассказала в рамках лекции на саммите Singularity University нейробиолог Дивья Чандер (Dr. Divya Chander), которая преподает на факультете анестезиологии в Стэнфордском университете и руководит факультетом нейромедицины в Singularity.

Часть исследователей работают с РНК вируса. Несколько уже близки к клиническим испытаниям вакцины.

По ее словам, немало способов создать вакцину. Первый – ввести в организм человека ослабленную версию вируса, чтобы, как реакция, были произведены антитела. И первая такая вакцина уже проходит клинические исследования. Проблема – в мутациях COVID-19 – так же, как каждый сезон мутируют вирусы гриппа.

«Задача – найти отрезок в геноме вируса, не мутирует. Иначе придется прививаться ежегодно», говорит Чандер.

Отдельное направление исследований – в обезвреживании протеина, который образует коронаобразные “шипы” в вирусе. Это как раз те элементы, с помощью которых COVID-19 входит в тело человека. Цель – найти элемент, который расщеплял бы этот протеин, и несколько важных шагов уже сделано. Проблема – в том, что этот протеин не является стабильным: мутации постепенно на него влияют.

Еще один спикер Дэниел Крофт уверяет, что в течение по крайней мере месяца-двух вакцины от COVID-19 еще не будет. Процесс разработки вакцины обычно длится не менее года, и даже если форсировать его, нужно выдержать все испытания на животных и людях. Так что придется это время переждать – не исключено, что по домам.

Сейчас ученые испытывают один из новых способов поиска вакцины, говорит Крафт. Компания Ligandal с помощью 3D-печати создает фрагменты РНК вируса COVID-19, которые помещают в исследовательские организмы, и работают над выработкой антител.