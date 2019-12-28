2019 год в Украине стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

“Этот год войдет в историю Украины как самый теплый за весь период наблюдений с 1881-го. В этом году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 °С, что на 2,9 °С выше нормы, которая составляет 7,7 °С”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 °С. Еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев.

В частности, особенно теплым, даже самым теплым за весь период наблюдений был июнь, средняя температура которого достигла 23,6 °С.

По данным климатологов, еще ни разу в декабре температура воздуха в Киеве не превышала 15 °С. Но в этом году 19 декабря она достигла 15,2 °С.

Подчеркивается, что в течение года было побито более 30 температурных рекордов.

“С учетом значений этого года можно считать, что средняя температура воздуха в Киеве за последние 139 лет выросла примерно на 3 °С, что значительно больше, чем на земном шаре. Сейчас температура воздуха в Киеве стала примерно такой, какой была в конце XIX века в Одессе, а в Одессе стала такой, как когда-то была в Бухаресте”, – отметили ученые.

Однако 2019-й оказался довольно скупым на осадки – их выпало только три четверти нормы.