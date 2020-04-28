Об этом сообщил народный депутат Украины предыдущего созыва Леонид Емец.
По его словам, министерство инфраструктуры отказало уже двум самолетам, на которых должны были вернуться в Украину более 300 наших граждан. Это рейс FlyDubai из Дубаи 25 апреля и AirArabia с Шарджа рейс, который должен был полететь сегодня, 28 апреля.
Отмечается, что пассажиры – не туристы, а работники (строители и т.д.), которые из-за пандемии потеряли место трудоустройства и не могут остаться в ОАЭ из-за высоких цен на жилье и питание.
“Все эти люди, через Украинское посольство нашли самолеты, полностью оплатили рейс в одну сторону и подписали согласие на добровольную обсервацию. Все проплатили проживание в санатории “Жовтень” под Конча-Заспой. Согласились и договорились о сопровождении полиции к месту наблюдения”, – сообщил нардеп.
Он также отметил, что все эти люди рассчитывают на ст.33 Конституции Украины, где сказано “Гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в Украину”.
“В любое время! Все эти люди не могут из Дубаи и Эмиратов дойти пешком или доехать на машине, у них есть один путь – на самолете. И единственное что их не пускает домой, это отказ министра Криклия дать им разрешение на перелет. Причем FlyDubai такое разрешение сначала дали, а потом в день вылета, – забрали. С AirArabia та же история, тянули до последнего. Никакого объяснения, почему такая позиция министерства никому не предоставлено. Официально. Неофициально, ходят слухи что таким образом закрывают дыры в бюджете частных украинских авиакомпаний”, – резюмировал Емец.
- Ранее Кабинет Министров анонсировал возобновление ряда специальных рейсов из 26 городов мира для эвакуации граждан Украины из-за пандемии коронавируса.