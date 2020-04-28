Более 300 украинцев не могут вернуться из Объединенных Арабских Эмиратов, потому что министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий не дает разрешение на перелет.

Об этом сообщил народный депутат Украины предыдущего созыва Леонид Емец.

По его словам, министерство инфраструктуры отказало уже двум самолетам, на которых должны были вернуться в Украину более 300 наших граждан. Это рейс FlyDubai из Дубаи 25 апреля и AirArabia с Шарджа рейс, который должен был полететь сегодня, 28 апреля.

Отмечается, что пассажиры – не туристы, а работники (строители и т.д.), которые из-за пандемии потеряли место трудоустройства и не могут остаться в ОАЭ из-за высоких цен на жилье и питание.

“Все эти люди, через Украинское посольство нашли самолеты, полностью оплатили рейс в одну сторону и подписали согласие на добровольную обсервацию. Все проплатили проживание в санатории “Жовтень” под Конча-Заспой. Согласились и договорились о сопровождении полиции к месту наблюдения”, – сообщил нардеп.

Он также отметил, что все эти люди рассчитывают на ст.33 Конституции Украины, где сказано “Гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в Украину”.

“В любое время! Все эти люди не могут из Дубаи и Эмиратов дойти пешком или доехать на машине, у них есть один путь – на самолете. И единственное что их не пускает домой, это отказ министра Криклия дать им разрешение на перелет. Причем FlyDubai такое разрешение сначала дали, а потом в день вылета, – забрали. С AirArabia та же история, тянули до последнего. Никакого объяснения, почему такая позиция министерства никому не предоставлено. Официально. Неофициально, ходят слухи что таким образом закрывают дыры в бюджете частных украинских авиакомпаний”, – резюмировал Емец.