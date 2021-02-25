Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), обязала всех операторов связи заблокировать доступ к ряду сайтов, среди которых винницкое онлайн-издание "20 минут", сайт с персональными блогами "Живой журнал" и др.

Об этом говорится в сообщении НКРСИ.

“Следственным отделом Голосеевского управления полиции ГУ НП в г. Киеве было направлено письмом … решение следственного судьи Голосеевского районного суда г. Киева Плахотнюк К. от 04.02.2021, дело №752 / 22980/20, в уголовном производстве по признакам совершения уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество)”, – говорится в сообщении.

Среди перечня сайтов есть сервис gist.github, где программисты делятся кодами. Также винницкое региональное издание – “20 минут” https://vn.20minut.ua/, и “Живой журнал” – сайт с персональными блогами.

НКРСИ обязала провайдеров закрыть доступ к этому списку сайтов.