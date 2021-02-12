Более половины украинцев планируют дарить подарки 14 февраля – в День святого Валентина, который еще называют Днем всех влюбленных.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 6-8 февраля 2021 года.

Так, 55% респондентов сообщили, что планируют дарить подарки на День святого Валентина.

Как отмечают социологи, за последние два года этот показатель немного вырос (с 49% в 2019 году до 55%).

В то же время 43% опрошенных не планируют каких-либо подарков.

Чаще планируют дарить подарки мужчины, респонденты младшего возраста и незарегистрированные супружеские пары.

В ходе опроса респондентам был задан вопрос, что для них важнее: любить или быть любимыми.

Оказалось, что для 43% опрошенных украинцев важнее быть любимыми, а для 38% – любить самим.

Для молодежи, мужчин, а также людей, находящихся в отношениях менее 3-х лет, важнее любить самим. Зато женщины больше предпочитают быть любимыми.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.