Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 6-8 февраля 2021 года.
Так, 55% респондентов сообщили, что планируют дарить подарки на День святого Валентина.
Как отмечают социологи, за последние два года этот показатель немного вырос (с 49% в 2019 году до 55%).
В то же время 43% опрошенных не планируют каких-либо подарков.
Чаще планируют дарить подарки мужчины, респонденты младшего возраста и незарегистрированные супружеские пары.
В ходе опроса респондентам был задан вопрос, что для них важнее: любить или быть любимыми.
Оказалось, что для 43% опрошенных украинцев важнее быть любимыми, а для 38% – любить самим.
Для молодежи, мужчин, а также людей, находящихся в отношениях менее 3-х лет, важнее любить самим. Зато женщины больше предпочитают быть любимыми.
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
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