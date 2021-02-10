Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 6-8 февраля 2021 года.
Так, 39% опрошенных сообщили, что довольны деятельностью президента в борьбе с эпидемией коронавируса. В то же время 57% респондентов не удовлетворены тем, как Владимир Зеленский справляется с эпидемией COVID-19.
Деятельностью Министерства охраны здоровья довольны 33%, а не удовлетворены – 65%.
Деятельностью Министерства внутренних дел в противодействии эпидемии довольны 29%, недовольны – 61%.
Деятельностью Кабинета Министров в борьбе с COVID-19 довольны 25%, а не удовлетворены – 69%.
Работой Верховной Рады в этом направлении довольны 20% опрошенных, не удовлетворены – 75%.
Социологи отмечают, что за последние несколько месяцев уровень удовлетворенности работой органов власти в сфере борьбы с эпидемией несколько повысился.
Например, уровень удовлетворенности деятельностью президента вырос с конца ноября 2020 года с 25% до 30%; МОЗ – с 21% до 26%; МВД – с 22% до 24%; Верховной Рады – с 13% до 17%; Кабинета Министров – с 17% до 21%.
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
- 29 января государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила Календарный план вакцинации от коронавируса на 2021 год. По плану, вакцинация должна начаться в феврале.
- В этом же месяце Україна должна получить 117 доз м-РНК вакцини от Pfizer-BioNTech американского производства. Ее эффективность составляет 95%.
- Ранее Министерство охраны здоровья Украины определило 9 приоритетных групп населения, будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.
- Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине будет добровольной для граждан.
- Более половины украинцев не готовы прививаться от коронавируса COVID-19, даже если вакцина будет бесплатной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 14-16 января 2021 года.