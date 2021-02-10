Более половины украинцев недовольны деятельностью президента Владимира Зеленского в сфере борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 6-8 февраля 2021 года.

Так, 39% опрошенных сообщили, что довольны деятельностью президента в борьбе с эпидемией коронавируса. В то же время 57% респондентов не удовлетворены тем, как Владимир Зеленский справляется с эпидемией COVID-19.

Деятельностью Министерства охраны здоровья довольны 33%, а не удовлетворены – 65%.

Деятельностью Министерства внутренних дел в противодействии эпидемии довольны 29%, недовольны – 61%.

Деятельностью Кабинета Министров в борьбе с COVID-19 довольны 25%, а не удовлетворены – 69%.

Работой Верховной Рады в этом направлении довольны 20% опрошенных, не удовлетворены – 75%.

Социологи отмечают, что за последние несколько месяцев уровень удовлетворенности работой органов власти в сфере борьбы с эпидемией несколько повысился.

Например, уровень удовлетворенности деятельностью президента вырос с конца ноября 2020 года с 25% до 30%; МОЗ – с 21% до 26%; МВД – с 22% до 24%; Верховной Рады – с 13% до 17%; Кабинета Министров – с 17% до 21%.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.