Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года.
Так, 51,5% респондентов ответили, что не намерены делать прививки от коронавируса.
Лишь 12,3% сообщили, что планируют сделать ее в ближайшем будущем (или уже сделали такую прививку).
Еще 16,1% намерены сделать прививку, но позже, а 10,2% планируют сделать только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу).
9,9% опрошенных еще не определились.
Как отмечают социологи, чем старше респонденты, тем чаще они выражают отсутствие желания делать прививки (их доля возрастает от 43,5% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 57% среди тех, кому 60 и более лет).
Среди тех, кто не отказывается от намерения делать прививку от коронавируса, 52% готовы вакцинироваться только при условии, что она будет бесплатной.
Еще 22,5% готовы платить за прививку, а 5% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди.
В то же время 20,6% респондентов не определились по этому поводу.
“Чем старше респонденты, тем чаще они отвечают, что готовы вакцинироваться только бесплатно (доля таких возрастает от 42% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 64% среди тех, кому 60 и более лет)”, – уточнили социологи.
Исследование проведено методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Как известно, Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины Covishield: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”. В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.
Covishield – это локальное название британской вакцины AstraZeneca. Ее производят в индийском Serum Institute.
Covishield/AstraZeneca поставляется в Украину в многодозных флаконах. Каждый флакон содержит 10 доз препарата. После открытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 часов (столько длится одна сессия мобильной выездной бригады).
Повторное охлаждение уже открытого флакона или использование его спустя 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы.
Отметим, что вакцину Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы-однодневки, созданной 3 месяца назад, которая торгует мясом и одеждой.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield (вакциной Oxford/AstraZeneca) сделали врачу-реаниматологу из Черкасс.
- Вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- 4 марта десять человек (пятеро врачей и пятеро селебрити) вакцинировались в прямом эфире программы “Право на власть”. Среди них певица Руслана, телеведущий Александр Педан и другие. Это стало возможным благодаря приказу МОЗ от 1 марта, согласно которому в Украине разрешили вакцинировать от COVID-19 общественных деятелей.
- 11 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко вакцинировался от коронавируса COVID-19.
- Министерство охраны здоровья Украины издало приказ, согласно которому участники боевых действий, нардепы и известные люди старше 60 лет могут претендовать на остатки доз вакцины от коронавируса COVID-19.