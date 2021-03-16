Более половины украинцев не намерены делать прививки от коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года.

Так, 51,5% респондентов ответили, что не намерены делать прививки от коронавируса.

Лишь 12,3% сообщили, что планируют сделать ее в ближайшем будущем (или уже сделали такую прививку).

Еще 16,1% намерены сделать прививку, но позже, а 10,2% планируют сделать только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу).

9,9% опрошенных еще не определились.

Как отмечают социологи, чем старше респонденты, тем чаще они выражают отсутствие желания делать прививки (их доля возрастает от 43,5% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 57% среди тех, кому 60 и более лет).

Среди тех, кто не отказывается от намерения делать прививку от коронавируса, 52% готовы вакцинироваться только при условии, что она будет бесплатной.

Еще 22,5% готовы платить за прививку, а 5% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди.

В то же время 20,6% респондентов не определились по этому поводу.

“Чем старше респонденты, тем чаще они отвечают, что готовы вакцинироваться только бесплатно (доля таких возрастает от 42% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 64% среди тех, кому 60 и более лет)”, – уточнили социологи.

Исследование проведено методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как известно, Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины Covishield: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”. В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.

Covishield – это локальное название британской вакцины AstraZeneca. Ее производят в индийском Serum Institute.

Covishield/AstraZeneca поставляется в Украину в многодозных флаконах. Каждый флакон содержит 10 доз препарата. После открытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 часов (столько длится одна сессия мобильной выездной бригады).

Повторное охлаждение уже открытого флакона или использование его спустя 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы.

Отметим, что вакцину Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы-однодневки, созданной 3 месяца назад, которая торгует мясом и одеждой.