Более половины украинцев считают, что Украина должна не допустить ввоза российской вакцины от коронавируса COVID-19.

Такие данные Школа политической аналитики НаУКМА получила в результате опроса, проведенного в январе 2021 года. Результаты опроса есть в распоряжении #Букв.

Так, 52,8% респондентов заявили, что Украина не должна допустить ввоза российской вакцины.

Еще 23% опрошенных не согласились с необходимостью запрета.

Не дали четкого ответа 23,8% опрошенных (и да, и нет – 12,1%, затруднились ответить/отказ – 11,7%).

Опрос проводился по заказу Школы политической аналитики НаУКМА (Национального университета “Киево-Могилянская академия”) в рамках Инициативы по развитию аналитических центров в Украине (которую выполняет Международный фонд “Возрождение” совместно с Инициативой открытого общества для Европы (OSIFE) при финансовой поддержке посольства Швеции в Украине).

Полевой этап длился с 13 по 31 января 2021 года. Выборка составила 2000 респондентов. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 2,2%.