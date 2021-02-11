Такие данные Школа политической аналитики НаУКМА получила в результате опроса, проведенного в январе 2021 года. Результаты опроса есть в распоряжении #Букв.
Так, 52,8% респондентов заявили, что Украина не должна допустить ввоза российской вакцины.
Еще 23% опрошенных не согласились с необходимостью запрета.
Не дали четкого ответа 23,8% опрошенных (и да, и нет – 12,1%, затруднились ответить/отказ – 11,7%).
Опрос проводился по заказу Школы политической аналитики НаУКМА (Национального университета “Киево-Могилянская академия”) в рамках Инициативы по развитию аналитических центров в Украине (которую выполняет Международный фонд “Возрождение” совместно с Инициативой открытого общества для Европы (OSIFE) при финансовой поддержке посольства Швеции в Украине).
Полевой этап длился с 13 по 31 января 2021 года. Выборка составила 2000 респондентов. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 2,2%.
- Вчера было опубликовано постановление Кабинета Министров Украины относительно запрета на регистрацию и использование российской вакцины на территории Украины.
- 5 января харьковская компания “Биолек” заявила, что подала в Министерство охраны здоровья заявление в отношении регистрации в Украине российской COVID-вакцины “Спутник V”.
- Заявление было направлено в МОЗ еще 31 декабря. На следующий день, 1 января, сопредседатель политсовета партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” Виктор Медведчук заявил, что российскую вакцину от коронавируса “Спутник V” подали на регистрацию в Украине. В свою очередь главный санврач и заместитель главы МОЗ Виктор Ляшко убеждал, что эта информация является “слухами и политическими заявлениями” и не соответствует действительности.
- 29 января министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что в Украине не планируют регистрировать российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”.
- Президент Владимир Зеленский отверг возможность вакцинации украинцев российской вакциной “Спутник V” до официального подтверждения ее эффективности на мировом уровне.