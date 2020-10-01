Больше половины украинцев считают Российскую Федерацию агрессором, который угрожает существованию Украины как государства.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного центром “Социс” (SOCIS) в сентябре.

Так, респондентов попросили выбрать одно из утверждений, которое бы отражало их отношение к России.

В итоге 54,6% опрошенных заявили, что считают РФ агрессором, который угрожает существованию Украины как государства, от которого необходимо защищаться и не поддерживать никаких отношений.

Еще 26,1% респондентов выбрали вариант: “Россия – обычное соседнее государство, с которым необходимо поддерживать добрососедские отношения, как и со всеми другими странами”.

А 8,1% респондентов согласились с утверждением, что “Россия – дружеская и братская для нас страна, с которой необходимо развивать теплые и дружеские отношения”.

В ходе опроса 9,6% респондентов отказались ответить на этот вопрос социологов.

Сроки проведения исследования: 18 – 28 сентября 2020 года. Метод сбора первичной социологической информации – телефонный опрос (САТІ) с использованием планшетов.

Опрос проводился по всей территории Украины (во всех областях и в Киеве), кроме АР Крым и неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования (доверительный интервал) составляет +/- 2,2%; Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут.