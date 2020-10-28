Более половины избирателей, которые проголосовали на местных выборах 25 октября, это люди старше 50 лет.

Об этом свидетельствуют результаты электорально-поведенческого исследования Социологической группы “Рейтинг” в день выборов (25 октября).

Так, более активными на местных выборах были избиратели старшего возраста: 56% из пришедших на выборы – это люди старше 50 лет (при том, что в общей структуре избирателей их доля составляет 45%).

В то же время, молодежь была менее активной: лишь 11% из тех, кто пришел на выборы, были люди в возрасте 18-29 лет (в общей структуре избирателей их доля составляет 18%).

Еще 17% избирателей, посетивших участки, это люди 30-39 лет. А 16% – люди 40-49 лет.

“Наибольший перекос в сторону старшего электората состоялся преимущественно в городах, чаще у мужчин. В региональном разрезе – чаще на Востоке и Юге страны, где доля избирателей старше 50 лет составляла 60%”, – отмечают социологи.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 8747 респондентов, принявших участие в выборах, на выходе из 140 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности. Для случайного отбора респондентов была применена методика устойчивого шага. Ошибка репрезентативности: не более 1,4%.