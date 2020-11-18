Вступление Украины в Европейский союз поддерживают 55% граждан стран ЕС, а за присоединение Украины к НАТО - 38%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса “Как воспринимают Украину в странах ЕС”, проведенного во Франции, Германии, Италии и Польши социологическим агентством Kantar Profiles Division по заказу центра “Новая Европа”, опубликованные прессслужба агентства.

“Большинство респондентов (55%) поддерживают членство Украины в ЕС. Поддержка членства Украины в НАТО также значительное (38%), но этот ответ не получила поддержки большинства”, – указывается в отчете.

По данным опроса, 21,5% респондентов поддерживают присоединение Украины и в ЕС, и в НАТО. Главным препятствием для вступления Украины в ЕС респонденты считают коррупцию – 43,1% опрошенных заявили, что борьба с коррупцией является главным приоритетом для Украины. В 2015 году этот показатель составлял 37,5%.

Самым популярным ответом на вопрос о том, какую поддержку необходимо предоставить Украине в борьбе против российской агрессии (21,5%), есть продолжение санкций ЕС в отношении России. Наименее популярным – предоставление вооружений.

Исследования проводились 22-29 сентября 2020 методом онлайн-опроса. Всего опросили 4 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65+ лет, отобранных таким образом, чтобы пропорционально представлять различные группы по полу, возрасту и регионам проживания.