Об этом он написал в Facebook.
“Как первый заместитель Комитета, официально обратился в Секретариат с просьбой предоставить мне правки коллег к законопроекту 2571-д (закон о банках). Хочу заранее изучить позицию и подготовиться к рассмотрению во втором чтении. И тут случайно обратил внимание на то, насколько похоже оформление правок не только у разных коллег даже из разных фракций, которые подали наибольшее количество правок”, – написал он.
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По его мнению, большинство поправок носят чисто технический характер.
“Я конечно верю в то, что могут быть такие совпадения, но так чтобы и оформление (оно не регламентируется), и шрифты, и структура изложения …. магия синхронизации, не менее”, – отметил он.
Железняк также опубликовал скрины начала правок от коллег.
- Ранее сообщалось, что к “антиколомойскому” закону внесли более 16 тысяч правок.
- Народный депутат от фракции “Слуги народа” Александр Мариковский рассказал, что “антиколомойский” закон могут рассматривать на протяжении года.