Член финансового комитета Верховной Рады и депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк считает, что большинство правок к законопроекту о банках имеют чисто технический характер.

Об этом он написал в Facebook.

“Как первый заместитель Комитета, официально обратился в Секретариат с просьбой предоставить мне правки коллег к законопроекту 2571-д (закон о банках). Хочу заранее изучить позицию и подготовиться к рассмотрению во втором чтении. И тут случайно обратил внимание на то, насколько похоже оформление правок не только у разных коллег даже из разных фракций, которые подали наибольшее количество правок”, – написал он.

По его мнению, большинство поправок носят чисто технический характер.

“Я конечно верю в то, что могут быть такие совпадения, но так чтобы и оформление (оно не регламентируется), и шрифты, и структура изложения …. магия синхронизации, не менее”, – отметил он.

Железняк также опубликовал скрины начала правок от коллег.