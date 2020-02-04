Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного группой “Рейтинг”.

В частности, 64 % опрошенных заявили, что ключевым общественным запросом к Зеленскому остается прекращение войны.

Выбирая между приоритетами экономического развития, куда в первую очередь следует направить государственные ресурсы, опрошенные скорее склонны поддерживать развитие промышленности и инвестиций (65 %). В то же время, 28 % украинцев выступают за увеличение размеров субсидий и социальных выплат.

Кроме того, 46 % опрошенных считают, что государство скорее должно сосредоточиться на выявлении и наказании коррупционеров, столько же утверждают, что в первую очередь нужно уменьшить возможности для коррупции.

В социальной сфере ключевыми маркерами положительных сдвигов респонденты считают повышение качества медицины (50 %), рост размеров пенсий (41 %) и увеличение поддержки социально уязвимых категорий населения (36 %). Четверть считают индикатором улучшения строительство новых школ, детских садов, больниц, каждый пятый – повышение качества образования и увеличения продолжительности жизни.

Опрос был проведен 22-26 января 2020 года среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2 %.