Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой “Рейтинг” по заказу Центра анализа и социологических исследований МРИ с 30 по 31 июля 2020 года.

Так, деятельностью президента Владимира Зеленского недовольны 47 % опрошенных, а 42 % респондентов положительно оценивают его действия.

Работой Кабинета Министров недовольны 59 % украинцев, довольны – 17 %.

Хуже всего украинцы оценивают деятельность Парламента. В частности, работу Верховной Рады не одобряют 73 % респондентов, одобряют – 16 %.

Кроме того, 65 % украинцев считают, что дела в Украине движутся в неправильном направлении. В то же время, менее четверти (23 %) опрошенных считают, что дела движутся в правильном направлении.

Опрос проводился по случайной выборке, включавшей 2472 граждан Украины в возрасте от 16 лет и старше. Выборка репрезентативна по региону, возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2 процентов при 95-процентном уровне доверия, а коэффициент досягаемости составил 12 процентов.