Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, проведенного с 21 по 25 февраля 2020 года.

Отмечается, что в оценке успешности власти в деле решения конфликта на Донбассе произошло ухудшение по сравнению с декабрем: только 25 % опрошенных полагают, что власть успешна (в декабре было 40 %), а 70 % – что не успешна (в декабре было 50 %).

Опрос был проведен с 21 по 25 февраля 2020 методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3 %.