Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный компанией Research & Branding Group.

Так, в отношении к власти у более половины украинцев преобладают негативные оценки – недоверие (44 %) и ненависть (5 %), а также безразличие (23 %). Лишь чуть больше четверти респондентов действующую власть поддерживают (16 %) или уважают (12 %).

В то же время, лидерами общественного доверия являются: Волонтеры / волонтерские организации (60 %), Армия (59 %), Ветераны АТО / ООС (58 %) и Церковь (56 %).

Наименьшей доверие общества имеют органы прокуратуры (18 %), Верховная Рада (17 %), суды (15 %) и политические партии (14 %).

Кроме того, президент, премьер-министр и глава Верховной Рады по состоянию на сентябрь нынешнего года имеют отрицательный баланс оценок деятельности, а с апреля 2020 года и устойчивую тенденцию роста негативных и сокращение положительных оценок деятельности.

В частности, деятельность Владимира Зеленского положительно оценивают 39 % украинцев, отрицательно – 53 %, работу Дениса Шмыгаля положительно оценивают 21 % украинцев, отрицательно – 64 %. Деятельность Дмитрия Разумкова положительно оценивают 27 % украинцев, отрицательно – 57 %.

Социологический опрос был проведен в период с 5 по 15 сентября 2020 года. В ходе исследования было опрошено взрослое население старше 18 лет в 24-х областях Украины и Киеве (за исключением АР Крым, г. Севастополь, неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка: 1801 респондент. Погрешность выборки: 2,4 %.