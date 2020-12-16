Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Центра Разумкова.

Отмечается, что 10% респондентов считают разочарованием года пятого президента Петра Порошенко. Еще 2% считают, главным разочарованием года лидера ОПЗЖ и кума Путина Виктора Медведчука, столько же проголосовали за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, лидера ВО Батькивщина Юлию Тимошенко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, экс-премьера Алексея Гончарука. В рейтинге политиков, которые больше всего разочаровали украинцев в 2020 году, оказался и бывший лидер “Голоса” Святослав Вакарчук. Его назвали разочарованием года 1% респондентов.

Всеми украинскими политиками разочарованы 5% украинцев. Еще 17% опрошенных затруднились ответить, кто их больше всего разочаровал.

Интересно, что, согласно этому же соцопросу, 20% украинцев считают Владимира Зеленского политиком года. Этот результат скорее свидетельствует о падении рейтинга президента, ведь в 2019 году политиком года его считало 46% украинцев.

Опрос проводился с 4 по 9 декабря 2020 года методом интервью face-to-face по месту жительства респондентов. В рамках исследования были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.