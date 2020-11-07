В Белом доме уже начались разговоры о поражении действующего президента Дональда Трампа. Сценарий потенциального поражения политика обсудили еще до выборов.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Известно, что накануне выборов в Белом доме обсудили с Трампом алгоритм его действий в случае проигрыша на выборах.

Близкое окружение и источники в Республиканской партии сообщили изданию, что в случае победы Джо Байдена Трампу стоит выступить с заявлением о мирной передаче власти. Поражение следует принять достойно.

Однако высокопоставленный источник в штабе Трампа заявил, что он не планирует в случае поражения выступить с традиционной речью. Трамп не готов поздравлять соперника, поскольку считает, что “его победу на выборах украли”. Политик планирует обратиться в суд и настаивать, что выиграл именно он.

Окружение Дональда Трампа разделилось на два лагеря:

семья и ближайшие соратники считают, что надо бороться за пост до конца;

советники и многочисленные республиканские чиновники считают, что власть нужно передать демократическим путем.

Республиканцы и чиновники Белого дома практически уверены, что президентом станет Джо Байден, но никто не осмеливается сказать об этом Трампу.

“Все знают, что Трамп проиграл, но, похоже, никто не хочет сказать королю Лиру или безумному королю Георгу, что они потеряли империю”, – рассказал один из республиканцев на условиях анонимности.