Пандемия коронавируса заполняет больницы, истощает запасы жизненно необходимого оборудования и защитного снаряжения, а также изматывает врачей. Специалисты по этике в этот момент рядом с врачами, чтобы помочь больницам сделать трудный выбор. В основе вопроса лежит дилемма: как вы выбирать между пациентами при распределении ограниченных ресурсов?

Об этом говорится в материале The Washington Post. #Буквы публикуют полный перевод статьи.

“Не существует более сложного этического выбор, чем выбор пациентов при распределении ограниченных ресурсов”, – сказал эксперт по биоэтике Университета и президент Ассоциации директоров программ по биоэтике Эмори Пол Рут Волп.

Нью-Йорке – эпицентр коронавируса в Соединенных Штатах и распространение вируса обнажило эту этическую проблему во всем ее проявлении. Проблемы, с которыми столкнулись государственные больницы города, вероятно, появятся в других районах страны в ближайшие недели.

В Нью-Йорке зарегистрировано более 52 тысяч подтвержденных случаев, большая часть из которых находится в самом городе.

“Перед нами целый ряд дилемм, связанных с тем, как мы распределяем наши ресурсы”, – сказал Артур Каплан, руководитель отдела медицинской этики в медицинском центре нью-йоркского университета Langone.

“Когда мы бросаем кого-то и переходим к другому? Как нам сбалансировать попытки помочь людям с дыхательной недостаточностью от вируса и сердечными приступами?”, – добавил он.

Вентиляторы, устройства, которые помогают перекачивать кислород для критически больных пациентов, – в дефиците.

“Вентиляторы могут могут спасти жизнь в буквальном смысле, этим людям”, – сказал журналистам губернатор Эндрю М. Куомо во вторник.

В Нью-Йорке есть около 10 тысяч аппаратов для искусственной вентиляции легких. Чиновники считают, что штату, особенно в Нью-Йорке, понадобится еще 30 тысяч.

“Поставки вентиляторов в наши государственные больницы действительно проблематичны”, – заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в понедельник.

На этой неделе в некоторых больницах города начали использовать одни и те же аппараты ИВЛ для двух пациентов по трубкам. Этот метод одиннадцатого часа, который также используется после стрельбы в Лас-Вегасе в 2017 году, рискует подвергать пациентов воздействию микробов друг друга, сказал Келвин Д. Сан, врач, работающий в отделениях неотложной помощи Нью-Йорка.

“Больницы будут перегружены. Большему количеству пациентов понадобятся аппараты ИВЛ”, – сказал офтальмолог Сэмюэль Пэкер, который был директором по этике Northwell Health во время вспышки гриппа H1N1 в 2009 году.

Пэкер вместе с коллегами в 2015 году издали 300-страничное руководство по распределению вентиляторов во время пандемии гриппа в Нью-Йорке. Несмотря на то, что это – основа политики при вентиляции лёгких в больницах Нью-Йорка, такой массивный документ “не очень полезен для медсестер интенсивной терапии”, – отметила Тиа Пауэлл, директор Центра биоэтики Монтефиоре Эйнштейна.

Специалисты по этике Центра Монтефиоре недавно разобрали это руководство по ключевым моментам и распространили сокращенную версию среди персонала больниц. Это включает в себя план при разных этапах серьезности ситуации.

“Мы сейчас на первом этапе”, – сказал Пауэлл, в ходе которого плановые операции отменяются, а возможности по уходу за большим количеством пациентов расширяются. На втором этапе “у вас действительно могут быть проблемы”, – сказала она, требуя более жестких решений о распределении “ограниченных ресурсов”.

Например, когда не хватает кроватей, “вы применяете категории”, – сказал Пэкер.

В этом нет ничего нового для медицинских экспертов. Распределение таких ресурсов, как вентиляторы, может руководствоваться такими медицинскими соображениями как, например, отреагируют внутренние органы пациента.

Но они также должны включать справедливость, социальную справедливость и другие этические принципы, считает Пэкер.

“В этике вы говорите о том, чтобы быть утилитарным — приносить наибольшее благо большинству людей”, – сказала она, и считает, что философия хорошо подходит для подобных ситуаций.

Вулп и его коллеги разрабатывали более 60 подходов при пандемии для медицинских центров по всей стране.

“Общая идея очень распространена, – объясняет эксперт. – То есть, в первую очередь, необходимо отдавать приоритет людям, которые уже заболели”.

Хотя возраст пациента — не единственное соображение, оно одно.

“Было бы нечестно, если бы мы не сказали, что возраст — это приоритет (при выборе – ред.)”, – сказал Каплан.

“Возраст связан с выносливостью”, – уточнил эксперт.

По его словам, поскольку молодые пациенты, как правило, быстрее поправляются, они могут быстрее освободить аппарат для другого пациента.

На этой неделе Медицинский журнал Новой Англии опубликовал руководство по распределению вентиляторов. Авторы отчета написали, что наивысший приоритет должен заключаться в том, чтобы “спасти как можно больше жизней” и “годы жизни”, а не распределять машины в порядке поступления. Кроме всего прочего, медицинские работники и ученые должны получить приоритет.

Но нет простой формулы, указал Вулп.

“Это очень сложно. Сложный и эмоционально мучительный процесс”, – добавил он.

Решение выделить такой ресурс, как аппарат искусственной вентиляции легких, может стать проблемой для больницы, потому что врачи защищают пациентов, которых они обслуживают.

“Пациент одного врача для него самого – важнее, чем пациент другого врача. Поэтому и нужна этика. Она дает оптимальный шанс”, – сказал Пэкер.

По его словам, этот процесс может занять до 10 часов, меньше – в условиях кризиса, когда члены комитетов по этике должны “ходить и жевать жвачку “в раздумьях”. Когда “у нас есть городские больницы, которые перегружены, в таких случаях мы сразу звоним в администрацию”, – сказал он.

По его словам, тогда комитеты могут быстро собраться с помощью видеочата.

Не каждый сможет получить “активное” лечение, но все пациенты заслуживают того, чтобы о них заботились, говорит Рене Маклеод-Сорджан, сменившая Пэкера на посту директора по этике в Northwell Health, крупнейшей системе здравоохранения в штате.

“Базовое лечение – это комфорт. Это базовые вещи, которые облегчают страдания”, – считает эксперт.

Она считает, что “больницы в целом достаточно хорошо подготовлены к стихийным бедствиям”. Маклеод-Сорджан уже работала со вспышками болезней, когда была медсестрой во время эпидемии ВИЧ в 1980-х годах.

“Тревожиться о происходящем происходящим — это и возможность ошибки и одна из вещей, которую мы пытаемся сделать в системах здравоохранения, особенно в медицинской этике, – это отделить неопределенность от тревоги”, – сказала она.

По ее словам, отчасти это помогло взволнованным работникам и облегчило их перегруженные графики.

“Мы просим помощи у специалистов, которые уже на пенсии получить временные лицензии от штата”, чтобы врачи из других штатов могли помочь больничным системам Нью-Йорка.

“Я знаю, что есть люди, которые думают: это чрезвычайная ситуация! Этика-шметика! Но, это ложный подход к восприятию бедствия. Нам нужно помнить, что делает нас людьми”, – заключила она.