Харьковская компания "Биолек" заявила, что подала в Министерство охраны здоровья заявление о регистрации в Украине российской COVID-вакцины "Спутник V".

Соответствующее объявление и скан-копии заявления опубликованы на сайте компании.

“В связи с многочисленными запросами Администрация АО “Биолек” сообщает, что 31.12.2020 г. в адрес МОЗ Украины нами действительно было отправлено Заявление о государственной регистрации лекарственного средства — вакцины Гам-КОВИД-Вак, Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФДБУ НДЦЕМ им. М.Ф. Гамалеи, МЗ РФ (также известна как “Спутник V” — ред.)”, — говорится в заявлении.

Отметим, что “Биолек” информирует о том, что заявление было направлено в МОЗ еще 31 декабря. На следующий день, 1 января, сопредседатель политсовета партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” Виктор Медведчук заявил, что российскую вакцину от коронавируса “Спутник V” подали на регистрацию в Украине.

Тогда пресс-служба партии опубликовала письмо Виктора Мартина, акционера компании Vilkom Services Limited, которая владеет 100% акций “Биолек”, к главе экспертного центра МОЗ Украины Михаила Бабенко. В письме говорится, что “Биолек достиг договоренности с российскими разработчиками вакцины о выпуске препарата на предприятии”. Также была опубликована копия заявления “Биолек” о регистрации “Спутник V”.

Главный санврач и заместитель главы МОЗ Виктор Ляшко убеждал, что эта информация является “слухами и политическими заявлениями” и не соответствует действительности.

Сегодняшнее заявление фармкомпании Министерство охраны здоровья пока не комментировало.

8 декабря Российский фонд прямых инвестиций заявил, что харьковская компания “Биолек” уже наладила выпуск готовой формы разработанной в РФ вакцины “Спутник V”. Компания это отрицала.

Что известно о российской вакцине от коронавируса?

Как известно, Россия с августа утверждает, что разработала “первую в мире вакцину” от COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения, а также ряд европейских стран и учреждений здравоохранения выразили недоверие этой вакцине, учитывая скорость ее разработки.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новая вакцина от коронавируса, которую создали в России, вряд ли безопасна и эффективна.

Фаучи отмечал, что прошло слишком мало времени для того, чтобы можно было утвердительно говорить об эффективности вакцины.

Примечательно, что по состоянию на декабрь клинические испытания вакцины все еще продолжаются. Третья, финальная фаза клинических исследований, во время которой вакцину предоставляют тысячам людей, исследователи изучают возможные побочные эффекты и эффективность, еще продолжаются. Их проводят не только в РФ, но и в Индии, Беларуси, ОАЭ, Венесуэле и других странах. В конце ноября разработчики российской вакцины заявили об эффективности на 95%. Однако уже есть информация о случаях, когда вакцина не помогла. В частности, 11 ноября стало известно, что в Алтайском крае трое медиков заболели коронавирусом COVID-19 после того, как привились российской вакциной “Спутник V”.

Несмотря на это, Россия уже начинает массовую вакцинацию населения.

Среди тех, кто, кто вакцинировался, — глава политсовета “Оппозиционной платформы — За життя” Виктор Медведчук и его семья.