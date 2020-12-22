Компания BioNTech уже проводит тестирование на определение эффективности COVID-вакцины, разработанной совместно с Pfizer, против опасного нового штамма коронавируса. Проверку компания решила провести перед отправлением 12,5 млн доз в страны ЕС до конца текущего года.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В то же время Евросоюз готовится к масштабной вакцинации населения после принятия регулятором вакцины Pfizer/BioNTech. По словам главного бизнес-директора BioNTech Шона Маретта, поставки в ЕС составляют более 10 млн доз до конца года.

Вакцину необходимо принимать в двух дозах с интервалом в три недели. Запасов хватит для вакцинации 6,25 миллиона человек.

Подготовка к распространению вакцины ускорилась, поскольку выявление опасного штамма коронавируса в Великобритании спровоцировало хаос во всем регионе, когда страны прекращают сообщения с Соединенным Королевством и останавливают торговлю накануне Рождественских праздников.

Исполнительный директор BioNTech Угур Сахин заявил, что компания проверяет, эффективна ли вакцина против этой разновидности штамма, и ожидает результатов в ближайшие две недели.

“Нет причин беспокоиться или волноваться, пока мы не получим данные”, – сказал он.

Вакцину получат 27 стран ЕС. Первые прививки планируют осуществить уже в это воскресенье.

Pfizer и BioNTech заявили, что планируют изготовить 1,3 млрд доз в 2021 году. Руководители немецкой биотехнологической компании заявили, что они ищут пути для увеличения производственных мощностей, чтобы удовлетворить мировой спрос, поскольку правительства пытаются обуздать пандемию, в результате которой погибло около 1, 7 млн ​​человек во всем мире.

Сахин подсчитал, что 60-80% мирового населения может быть вакцинировано до осени следующего года.

“Это действительно важно, поскольку этой зимой мы не будем иметь влияния на количество зараженных, но мы должны получить влияние, чтобы следующая зима стала новой нормой”, – сказал он.