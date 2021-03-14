Производитель вакцины против COVID-19 немецкая компания BioNTech создает производственный альянс из 13 компаний для увеличения производства этой самой вакцины.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

BioNTech SE, присоединившаяся к Pfizer Inc. для производства и распространения своей вакцины, создала альянс из 13 компаний, в том числе Novartis AG, Merck KGaA и Sanofi HER. Цель компании – производство двух миллиардов доз вакцины в этом году.

Отмечается, что в Европейском Союзе сейчас нехватка вакцин, поскольку производители, в том числе англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca PLC, не выполнили свои обязательства по поставке доз.

Дефицит в основном фиксируется в ЕС, который медленнее, чем его западные союзники, заказывал и одобрял вакцины.

Это может стать проблемой для альянса BioNTech. В вакцине используются новые сложные методы, требующие редких ингредиентов и опыта. Кроме того, довольно сложная логистическая цепочка поставок этой вакцины.

Напомним, что Pfizer и BioNTech в рекордно короткие сроки разработали первую вакцину против COVID-19.

В BioNTech отметили, что альянс создается для увеличения производства вакцин и ускорения вакцинации в Европе и за ее пределами. По словам представителя BioNTech, переговоры о новом производственном альянсе были скоординированы с Pfizer.

Компания по исследованию рака, базирующаяся в небольшом немецком городке Майнц, разработала вакцину на основе инновационной технологии РНК-мессенджера в феврале 2020 года, а затем заключила партнерское соглашение с Pfizer для тестирования, производства и продажи во всем мире.

Вакцина была одобрена в Европе и США в декабре после того, как испытания показали, что она очень эффективна в профилактике инфекций у взрослых. Реальное исследование, проведенное Израилем в четверг, показало, что прививка также на 94% успешно остановила бессимптомную передачу.

Тем не менее, несмотря на свои успехи, Pfizer и BioNTech изо всех сил пытались произвести достаточное количество вакцины для удовлетворения спроса, вызывая растущее недовольство во всем мире темпами доставки.

После нескольких месяцев переговоров компания собрала сеть компаний, большинство из которых находится в Европе и несколько ключевых конкурентов Pfizer. BioNTech заявила, что уверена, что альянс позволит ей и Pfizer достичь своей цели по производству двух миллиардов доз к 2021 году.

На данный момент BioNTech и Pfizer продали 500 миллионов доз в ЕС, 300 миллионов в США, 120 миллионов в Японию, 110 миллионов в Китай и его территории, 40 миллионов в Великобританию и 20 миллионов в Канаду.

Миллионы доз были проданы по нераскрытым контрактам с Ближним Востоком и другими странами, а 40 миллионов были проданы Covax, международной инициативе по поставке вакцин в развивающиеся страны. Ожидается, что спрос продолжит расти.