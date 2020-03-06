Биржевая паника из-за коронавируса привела к потерям $9 трлн

Падение акций на мировых фондовых рынках возобновилось после решения Федеральной резервной системы экстренно снизить ключевую процентную ставку. За последние 9 дней паника, вызванная коронавируса, нанесла инвесторам $9 трлн убытков.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование Bank of America.

Падение акций наблюдается на фондовых рынках не только Азии, но и США, Европы и Австралии.

Ключевой индекс Японии, Nikkei 225 6 марта упал на 2,7%, индексы Южной Кореи — на 2,2%, индекс Гонконгской биржи — на 2,3%, а китайский индекс SHCOMP — на 1,2%.

Европейские фондовые индексы упали на 3-4% на новостях о распространении вируса в Европе. В Европе лондонский FTSE100 ( UKX ) в пятницу утром торговался на 3% ниже. Германии DAX ( DAX ) упал на 3,5% , а во Франции CAC40 ( CAC40 ) был 3,6% слабее.

Американский индекс Dow Jones упал на 2,2%, а акции 500 крупнейших компаний США (индекс S&P 500) подешевели на 2%.

По данным МВФ, $9 трлн — это эквивалент ВВП Японии и Германии вместе взятых.