Биржевая паника из-за коронавируса привела к потерям $9 трлн

Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование Bank of America.
Падение акций наблюдается на фондовых рынках не только Азии, но и США, Европы и Австралии.
Ключевой индекс Японии, Nikkei 225 6 марта упал на 2,7%, индексы Южной Кореи — на 2,2%, индекс Гонконгской биржи — на 2,3%, а китайский индекс SHCOMP — на 1,2%.
Европейские фондовые индексы упали на 3-4% на новостях о распространении вируса в Европе. В Европе лондонский FTSE100 ( UKX ) в пятницу утром торговался на 3% ниже. Германии DAX ( DAX ) упал на 3,5% , а во Франции CAC40 ( CAC40 ) был 3,6% слабее.
Американский индекс Dow Jones упал на 2,2%, а акции 500 крупнейших компаний США (индекс S&P 500) подешевели на 2%.
По данным МВФ, $9 трлн — это эквивалент ВВП Японии и Германии вместе взятых.
- По состоянию на 6 марта жертвами коронавируса во всем мире стали 3 383 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 98 тысяч.
- 3 марта в Украине был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Случай зафиксирован в Черновицкой области у человека, который путешествовал по городам Италии до 26 февраля.
- В Центре общественного здоровья Минздрава Украины проинформировали, что для профилактики заражения коронавирусом COVID-19 следует придерживаться стандартных рекомендаций: например, часто мыть руки.