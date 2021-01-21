Основные индексы Уолл-стрит возросли, а стоимость акций приблизилась к максимальным показателям на фоне инаугурации Джо Байдена.

Об этом сообщает агентство Bussiness Insider.

В среду, 20 января, после того, как Джо Байден был приведен к присяге, торги закрылись с рекордными отметками.

На фондовом рынке лидировали акции технологических компаний. Это произошло после того, как Netflix опубликовал отчет, показав большую, чем ожидалось, прибыль. В результате акции компании взлетели почти на 20%.

Энтузиазм по поводу акций технологических компаний в среду также помог спровоцировать 6-процентный скачок акций Alphabet, материнской компании Google. Акции достигли рекордного максимума.

Популярные криптовалюта, такие как Bitcoin и Ethereum, откатились. Это произошло после того, как Джанет Йеллен, кандидат Байдена на должности главы Департамента казначейства США, заявила о намерении сократить их использование, поскольку они часто используются для незаконных транзакций.

Акции Alibaba выросли на 7% после того, как ее основатель Джек Ма снова заявил о себе на видеоконференции. Перед этим Ма не появлялся на публике в течение нескольких месяцев.

Основные американские биржевые индексы тоже показали рост:

S & P 500 вырос на 1,39%;

промышленный индекс Dow Jones на 0,83% (257,86 пункта)

Nasdaq на 1,97%.

Ситуация с нефтью была неоднозначной. West Texas Intermediate подорожала на 0,12% до 53,10 доллара за баррель. Нефть марки Brent, международный эталон нефти, упала на 0,05% до 55,87 доллара за баррель.

Золото подорожало на 1,57% до 1869,10 доллара за унцию.