Covid-19 Украина

обновлено 13.03.2021 в 13:02

Всего:

1451744 (+13276)

Болеют:

203813 (+13276)

Выздоровели:

1219773 (+4897)

Умерло:

28158 (+243)

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Bitcoin обновил исторический максимум и приблизился к $60 тысячам

В субботу, 13 марта, криптовалюта Bitcoin обновила исторический максимум и приблизилась к отметке в 60 тысяч долларов.

Суббота, 13 марта 2021, 13:18

Об этом свидетельствуют данные биржи криптовалют Coindesk.

По состоянию на 13:10 по Киеву стоимость Bitcoin составляет 59 799 долларов. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 1,12 трлн долларов.

Отметим, что курс продолжает двигаться вверх.

Напомним, что автомобильная компания Илона Маска незаметно купила биткойнов на сумму 1,5 миллиарда долларов. Для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) это может быть еще одной причиной расследовать дело профессионального тролля и генерального директора Tesla Илона Маска.

  • Ранее сообщалось, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вернулся в Twitter после двухдневного перерыва, чтобы отправить серию мемов о криптовалюте Dogecoin, чем повысил ее акции Dogecoin на 75%.
  • 22 февраля стоимость Bitcoin побила исторический рекорд, преодолев психологическую отметку в $58 тыс.
  • В Mastercard заявили, что курс криптовалюты Bitcoin меняется ежеминутно, а транзакция длится более 10 минут. Поэтому криптовалюта не может быть платежным инструментом.
Теги: bitcoin, криптовалюта, курс

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