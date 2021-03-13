Bitcoin обновил исторический максимум и приблизился к $60 тысячам

Напомним, что автомобильная компания Илона Маска незаметно купила биткойнов на сумму 1,5 миллиарда долларов. Для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) это может быть еще одной причиной расследовать дело профессионального тролля и генерального директора Tesla Илона Маска.

Ранее сообщалось, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вернулся в Twitter после двухдневного перерыва, чтобы отправить серию мемов о криптовалюте Dogecoin, чем повысил ее акции Dogecoin на 75%.

22 февраля стоимость Bitcoin побила исторический рекорд, преодолев психологическую отметку в $58 тыс.

В Mastercard заявили, что курс криптовалюты Bitcoin меняется ежеминутно, а транзакция длится более 10 минут. Поэтому криптовалюта не может быть платежным инструментом.