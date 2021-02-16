Covid-19 Украина

обновлено 16.02.2021 в 13:02

Всего:

1276618 (+3143)

Болеют:

129108 (+3143)

Выздоровели:

1122968 (+6189)

Умерло:

24542 (+150)

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Стоимость Bitcoin впервые приблизилась к $50 тысячам

Самая известная криптовалюта Bitcoin во вторник, 16 февраля, уверенно приблизилась к уровню 50 тысяч долларов за единицу.

Вторник, 16 февраля 2021, 14:51

Об этом свидетельствуют данные биржи криптовалют Coindesk.

Отметим, что стоимость Bitcoin достигла рекордной отметки в 49 938 долларов. При этом с начала года курс этой криптовалюты подорожал почти на 70%.

После максимального подорожания курс незначительно опустился. По состоянию на 14:35 стоимость Bitcoin равна 49 795 долларов.

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Теги: bitcoin, криптовалюти, курс

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