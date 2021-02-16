Стоимость Bitcoin впервые приблизилась к $50 тысячам

Самая известная криптовалюта Bitcoin во вторник, 16 февраля, уверенно приблизилась к уровню 50 тысяч долларов за единицу.

Об этом свидетельствуют данные биржи криптовалют Coindesk.

Отметим, что стоимость Bitcoin достигла рекордной отметки в 49 938 долларов. При этом с начала года курс этой криптовалюты подорожал почти на 70%.

После максимального подорожания курс незначительно опустился. По состоянию на 14:35 стоимость Bitcoin равна 49 795 долларов.