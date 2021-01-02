Биткойн в первый день 2021 года обновил исторический максимум

1 января 2021 года биткойн (bitcoin) обновила свой исторический максимум. Криптовалюта торгуется по 29 604 доллара.

Об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Coindesk.

Так, за 24 часа стоимость криптовалюты выросла на 1,47%.

В прошлый раз биткойн побил исторический максимум утром 31 декабря. Тогда он стоил 29 050 долларов.

Эксперты прогнозируют подорожание до 30 000 долларов, после чего на рынке криптовалют может пройти масштабная коррекция из-за экстремальной продажи цифрового актива.