Биткойн в первый день 2021 года обновил исторический максимум

Об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Coindesk.
Так, за 24 часа стоимость криптовалюты выросла на 1,47%.
В прошлый раз биткойн побил исторический максимум утром 31 декабря. Тогда он стоил 29 050 долларов.
Эксперты прогнозируют подорожание до 30 000 долларов, после чего на рынке криптовалют может пройти масштабная коррекция из-за экстремальной продажи цифрового актива.
- Криптовалюта Bitcoin 30 декабря 2020 года в очередной раз обновила свой исторический максимум, пробив отметку 28500 долларов. С начала месяца Bitcoin подорожал почти на половину.
- Отметим, что в понедельник, 30 ноября, стоимость Bitcoin достигла $19686.