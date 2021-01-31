Об этом сообщает издание The Washington Post.
GameStop — американская розничная сеть по продаже игровых приставок, компьютерных игр и игровых аксессуаров.
Пятиклассник Джейдин Карр получил 10 акций GameStop стоимостью 6,19 долларов каждая в качестве подарка от своей матери в декабре 2019 года (на афроамериканский праздник Кванза, что отмечается перед Новым годом).
Мать мальчика – Нина Карр – специалист по питанию в области общественного здравоохранения, развивающая собственный бизнес. Она решила приобрести акции, поскольку ее сын увлекается видеоиграми (семья покупала их в GameStop). Кроме того, она хотела немного объяснять мальчику, как работает фондовый рынок.
“Цель заключалась в том, чтобы убедиться, что он знает цену доллара и то, как управлять деньгами”, – рассказала она изданию.
По словам женщины, с тех пор, как в феврале 2014 года скончался отец Джейдина, для нее стало приоритетом обучить мальчика правильно обращаться с деньгами.
Но на этой неделе покупка принесла неожиданную прибыль: стоимость 10 акций, подаренных Джейдину, выросла с 60 долларов до 3200 долларов.
31-летняя Нина Карр как раз работала дома в среду, когда на ее телефоне начали появляться новостные сообщения о спровоцированном инвесторами-любителями с Reddit росте акций GameStop.
“Я не могла поверить, что это правда”, – заявила она.
Женщина помчалась в спальню к сыну и объяснила ему, что произошло с его акциями GameStop и почему они внезапно резко выросли. “Я была так рада за него”, – отметила она.
“Она сказала, что акции почти никогда не растут таким образом, поэтому, если я хочу продать их, мы должны сделать это прямо сейчас”, – сообщил, в свою очередь, журналистам 10-летний Джейдин.
Нина Карр дала возможность сыну самостоятельно решить, что делать с акциями, и Джейдин таки решил их продать.
Из полученной суммы (в 3200 долларов) было решено положить 2200 долларов на сберегательный счет Джейдина.
Произошедшее стало для мальчика новым неоценимым опытом.
Что произошло с GameStop
На этой неделе компания GameStop оказалась в эпицентре “битвы” между профессионалами-биржевиками с Уолл-стрит и инвесторами-любителями.
Инвесторы-любители, используя для координации своих действий соцсети, в частности, платформу Reddit, бросили вызов хедж-фондами (решившими заработать на падении акций компании).
В последнее время из-за конкуренции с онлайн-торговлей продажи GameStop постоянно падали вместе с котировками акций компании.
На этом хотели заработать хедж-фонды с Уолл-стрит через механизм “коротких продаж” (или shorting). Суть механизма состоит в том, что хедж-фонд одалживает акции компаний у других инвесторов и продает эти акции, рассчитывая выкупить их обратно по более низкой цене (и заработать на падении котировок).
В ответ инвесторы-любители объединились и начали массово скупать акции GameStop, чтобы создать противоположный эффект — их подорожание.
В итоге стоимость акций GameStop взлетела в разы, а хедж-фонды понесли огромные потери.
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Под прицелом инвесторов-любителей оказались и другие компании, в частности Blackberry и AMC.
Но были те, кто сумел в этой ситуации заработать. Так, могли получить прибыль крупные управляющие активами с Уолл-стрит, которые выиграли как от роста стоимости своих пакетов акций, так и от предоставления своих бумаг для открытия “коротких продаж”.
- Тысячи инвесторов-любителей собрались на Facebook, Instagram, WhatsApp, Signal, Telegram и других популярных платформах после успеха пользователей Reddit с акциями GameStop.