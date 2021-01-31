Внезапный значительный рост акций компании GameStop принес выгоду мелким инвесторам, многие из которых были удивлены неожиданной удачей. Одним из них оказался 10-летний мальчик Джейдин Карр из Сан-Антонио (штат Техас, США).

Об этом сообщает издание The Washington Post.

GameStop — американская розничная сеть по продаже игровых приставок, компьютерных игр и игровых аксессуаров.

Пятиклассник Джейдин Карр получил 10 акций GameStop стоимостью 6,19 долларов каждая в качестве подарка от своей матери в декабре 2019 года (на афроамериканский праздник Кванза, что отмечается перед Новым годом).

Мать мальчика – Нина Карр – специалист по питанию в области общественного здравоохранения, развивающая собственный бизнес. Она решила приобрести акции, поскольку ее сын увлекается видеоиграми (семья покупала их в GameStop). Кроме того, она хотела немного объяснять мальчику, как работает фондовый рынок.

“Цель заключалась в том, чтобы убедиться, что он знает цену доллара и то, как управлять деньгами”, – рассказала она изданию.

По словам женщины, с тех пор, как в феврале 2014 года скончался отец Джейдина, для нее стало приоритетом обучить мальчика правильно обращаться с деньгами.

Но на этой неделе покупка принесла неожиданную прибыль: стоимость 10 акций, подаренных Джейдину, выросла с 60 долларов до 3200 долларов.

31-летняя Нина Карр как раз работала дома в среду, когда на ее телефоне начали появляться новостные сообщения о спровоцированном инвесторами-любителями с Reddit росте акций GameStop.

“Я не могла поверить, что это правда”, – заявила она.

Женщина помчалась в спальню к сыну и объяснила ему, что произошло с его акциями GameStop и почему они внезапно резко выросли. “Я была так рада за него”, – отметила она.

“Она сказала, что акции почти никогда не растут таким образом, поэтому, если я хочу продать их, мы должны сделать это прямо сейчас”, – сообщил, в свою очередь, журналистам 10-летний Джейдин.

Нина Карр дала возможность сыну самостоятельно решить, что делать с акциями, и Джейдин таки решил их продать.

Из полученной суммы (в 3200 долларов) было решено положить 2200 долларов на сберегательный счет Джейдина.

Произошедшее стало для мальчика новым неоценимым опытом.

Что произошло с GameStop

На этой неделе компания GameStop оказалась в эпицентре “битвы” между профессионалами-биржевиками с Уолл-стрит и инвесторами-любителями.

Инвесторы-любители, используя для координации своих действий соцсети, в частности, платформу Reddit, бросили вызов хедж-фондами (решившими заработать на падении акций компании).

В последнее время из-за конкуренции с онлайн-торговлей продажи GameStop постоянно падали вместе с котировками акций компании.

На этом хотели заработать хедж-фонды с Уолл-стрит через механизм “коротких продаж” (или shorting). Суть механизма состоит в том, что хедж-фонд одалживает акции компаний у других инвесторов и продает эти акции, рассчитывая выкупить их обратно по более низкой цене (и заработать на падении котировок).

В ответ инвесторы-любители объединились и начали массово скупать акции GameStop, чтобы создать противоположный эффект — их подорожание.

В итоге стоимость акций GameStop взлетела в разы, а хедж-фонды понесли огромные потери.

Под прицелом инвесторов-любителей оказались и другие компании, в частности Blackberry и AMC.

Но были те, кто сумел в этой ситуации заработать. Так, могли получить прибыль крупные управляющие активами с Уолл-стрит, которые выиграли как от роста стоимости своих пакетов акций, так и от предоставления своих бумаг для открытия “коротких продаж”.