В Китае набирает популярности мобильная игра "Битва патогенов" (Battle of Pathogens) о коронавирусе в мессенджере WeChat.

Об этом сообщает местное издание South China Morning Post.

Эта игра довольно похожа на популярную Fruit Ninja. Если в первой нужно расправляться с падающими фруктами, то здесь – с патогенами.

Во время игры, в зависимости от сложности уровня, эти вирусы активно видоизменяются и размножаются.

Те вирусы, которые “выжили”, атакуют игрока. Из-за этого у него повышается “температура” тела.

Есть один способ “противостоять вирусам” – использовать медицинские маски и дезинфекторы.

Создание игры профинансировало китайское правительство. Ее создали для того, чтобы пропагандировать профилактику коронавируса, а также – популярно объяснить, как обезопасить себя от возможного заражения.

После прохождения каждого уровня игрок может прочитать полезную информацию и практические советы, связанные с профилактикой коронавируса.

Мини-игра доступна в приложении TChatnt WeChat, а также будет доступна на китайской версии ByteDance TikTok, Douyin, и ее новостном агрегаторе Jinri Toutiao в конце этой недели. Ожидается, что в скором времени выйдет и отдельное приложение.