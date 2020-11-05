В пяти американских штатах и на Аляске еще не объявили официальные результаты выборов. Один из них – Пенсильвания, где на кону 20 голосов выборщиков.

Об этом сообщает ВВС.

На данный момент в штате осталось обработать 9% бюллетеней.

При 91% подсчитанных, у Трампа 50,7% поддержки избирателей, а у Байдена – 48,1%. Разрыв между кандидатами сейчас 164 тысячи 515 голосов, и он стремительно сокращается.

На участках уже посчитали голоса избирателей, которые голосовали непосредственно в день выборов. Теперь считают бюллетени, которые получили по почте.

На кону – 20 голосов выборщиков. Для Трампа это еще один шаг к возможной победе, а для Байдена – победа на выборах, так как у него будет большинство голосов – 273 из 270 необходимых.

Губернатор Пенсильвании Том Вольф заявил, что подсчет голосов будет продолжаться, несмотря на усилия предвыборной группы президента Трампа остановить его. Представители Трампа утверждают, что демократы пытаются перехватить голосование в Пенсильвании.

Заместитель главы предвыборного штаба Трампа Джастин Кларк заявил, что демократы “замышляют лишить избирательных прав и ослабить голоса республиканцев”. Однако сообщений о мошенничестве или нарушениях не поступало.

“Эти попытки подорвать демократический процесс просто позорны. Я буду сражаться изо всех сил, чтобы защитить голос каждого жителя Пенсильвании. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы убедиться, что каждый голос имеет значение”, – ответил ему губернатор-демократ Вольф.

Общая картина по подсчету голосов на выборах выглядит так: