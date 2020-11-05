Об этом сообщает ВВС.
На данный момент в штате осталось обработать 9% бюллетеней.
При 91% подсчитанных, у Трампа 50,7% поддержки избирателей, а у Байдена – 48,1%. Разрыв между кандидатами сейчас 164 тысячи 515 голосов, и он стремительно сокращается.
На участках уже посчитали голоса избирателей, которые голосовали непосредственно в день выборов. Теперь считают бюллетени, которые получили по почте.
На кону – 20 голосов выборщиков. Для Трампа это еще один шаг к возможной победе, а для Байдена – победа на выборах, так как у него будет большинство голосов – 273 из 270 необходимых.
Губернатор Пенсильвании Том Вольф заявил, что подсчет голосов будет продолжаться, несмотря на усилия предвыборной группы президента Трампа остановить его. Представители Трампа утверждают, что демократы пытаются перехватить голосование в Пенсильвании.
Заместитель главы предвыборного штаба Трампа Джастин Кларк заявил, что демократы “замышляют лишить избирательных прав и ослабить голоса республиканцев”. Однако сообщений о мошенничестве или нарушениях не поступало.
“Эти попытки подорвать демократический процесс просто позорны. Я буду сражаться изо всех сил, чтобы защитить голос каждого жителя Пенсильвании. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы убедиться, что каждый голос имеет значение”, – ответил ему губернатор-демократ Вольф.
Общая картина по подсчету голосов на выборах выглядит так:
- Сейчас итоги голосования еще подводят в Неваде, Северной Каролине, Джорджии, Пенсильвании и Аляске. Одержав победу в любом из этих штатов Байден выиграет выборы.
- Байден лидирует только в Неваде (49,3% против 48,7% у Трампа). Избирательные чиновники штата Невада объявили перерыв до 9 утра 5 ноября (21:00 по киевскому времени).
- У Трампа есть поддержка 214 выборщиков и незначительное преимущество в штатах, где голоса еще не сочтены.
- Джо Байден победил Дональда Трампа в штате Висконсин, получив поддержку 237 выборщиков из 270 необходимых для победы.
- В штабе президента США Дональда Трампа уже заявили, что запросят пересчет голосов в штате Висконсин.
- Также Байден одержал победу в Мичигане, увеличив свою поддержку до 253 выборщиков. Кампания Трампа требовала остановить подсчет голосов в Мичигане.
- В Пенсильвании подсчет голосов замедлен за большого количества досрочных голосований и задержки почтовой службы. У Трампа уже заявляли о якобы фальсификации в этом штате.
- Штаб Байдена уже объявил сбор средств на судебное противостояние с Трампом. Впоследствии на тот же шаг пошел штаб Трампа.