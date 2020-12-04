Верховная Рада Украины сегодня приняла три законопроекта о поддержке бизнеса во время карантина, которые были инициированы президентом Владимиром Зеленским.

Антикризисный пакет включает документы №4429, 4430, 4431. Он направлен на поддержку предпринимателей и наемных работников в условиях жестких карантинных ограничений.

За помощью от государства могут обращаться “застрахованные лица”, то есть те, кто платит налоги в том числе и ЕСВ (единый социальный взнос).

Как уточнили в пресс-службе Кабинета Министров, программы поддержки будут действовать “в случае введения жесткого карантина”.

#Буквы рассказывают, что приняли нардепы и чего ждать предпринимателям.

Так, если президент подпишет законы, для сферы бизнеса будут действовать такие программы поддержки в период жесткого карантина:

1. Единоразовая материальная помощь застрахованным лицам в размере 8000 гривен. Это единовременная выплата государства в связи с потерей части заработной платы наемными работниками и в связи с потерей части дохода физическими лицами-предпринимателями, работа которых была приостановлена из-за карантина.

2. Единоразовая материальная помощь субъектам хозяйствования для сохранения рабочих мест. Сумма выплаты составит до 8 тысяч гривен на одного работника. Например, если предприниматель сократил время работы сотрудников из-за карантина или же отправил часть людей в вынужденный отпуск. Для выплат таким сотрудникам и будет выделена помощь.

3. Единоразовая компенсация расходов юрлиц, понесенных на оплату ЕСВ (единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование). Как ранее сообщал Владимир Зеленский, это – почти 1,5 млрд грн для около 120 тыс. юридических лиц. Помощь будет оказана тем бизнесам, чья деятельность будет приостановлена в случае усиления карантина. Сумма единовременной компенсации будет рассчитываться как среднее значение уплаченных сумм ЕСВ за 10 месяцев.

4. Для субъектов хозяйствования, работа которых была временно остановлена из-за карантина, продлят действие договоров аренды государственного и коммунального имущества (на период карантина и в течение одного месяца со дня его окончания). При этом отменяется взыскание арендной платы по договорам аренды в период карантина (для ФЛП, деятельность которых в это время была запрещена).

5. Будет списан налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн (и он не погашен по состоянию на 01.11.2020). Ранее отмечалось, что будут погашены налоговые долги почти 4 млн граждан.

6. Введут “налоговые каникулы” для 200 тыс. физических лиц-предпринимателей 1-й группы. Их освободят от начисления и уплаты единого налога и единого взноса с декабря 2020-го по май 2021 гг.

7. Предусмотрена отсрочка на срок до 1 года уплаты налоговых долгов граждан и самозанятых лиц на сумму до 6800 грн (которые возникли до 1 декабря 2020 года).

8. Списание пени и штрафных санкций в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками налогового долга по основному платежу в течение 6 месяцев со дня вступления в силу закона.

9. Планируется увеличить в три раза (с 1020 грн до 3060 грн) порог налогового долга, по которому налоговая не сможет совершать меры взыскания.

10. Материальная помощь, которую граждане и бизнес получат от государства в связи с усилением карантина, будет освобождена от налогообложения (она не будет облагаться НДФЛ и налогом на прибыль).

Стоит отметить, что для финансирования указанных программ поддержки будут использованы деньги из COVID-фонда (Фонда борьбы с коронавирусом COVID-19). Это предусмотрено проектом закона №4431, который сегодня был принят в Парламенте.

Некоторые исключения

Чтобы получить 8000 единовременной помощи, и наемные работники, и их работодатели должны отвечать ряду критериев.

Например, работник и физлицо-предприниматель должны еще по состоянию на 31 октября 2020 принадлежать к той сфере деятельности, на которую влияют карантине ограничения (например, сфера обслуживания, общественного питания и так далее).

Наемный работник не сможет получить помощь, если предприятие не платило за него ЕСВ хотя бы за третий квартал 2020 года, а также если он работает по совместительству.

Единовременная материальная помощь не будет предоставляться тем наемным работникам, средняя заработная плата которых превышает 30 тысяч гривен в месяц (для исчисления средней зарплаты будут учитывать все месяцы третьего квартала 2020 года).

Физлица-предприниматели не смогут получить помощь, если зарегистрировались менее, чем три месяца до того, как закон вступит в силу, или же платили ЕСВ меньше, чем три месяца. Помощи также не будет, если ФЛП одновременно являются еще и наемными работниками.