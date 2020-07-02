Об этом говорится в заявлении бизнес-сообщества.

Бизнес считает НБУ самым надежным учреждением в Украине и поддерживает его усилия в реформировании финансового сектора Украины.

“Отставка Якова Смолия из-за политического давления посылает бизнесу и инвесторам тревожный сигнал и ставит под сомнение похвальные экономические цели правительства и обязательства Президента защищать каждого инвестора в Украине”, – сказано в заявлении.

Представители бизнеса отмечают, что некоторые инвесторы уже приостановили новые вложения в Украину, поскольку “решения Правительства не отвечают его намерениям по привлечению прямых иностранных инвестиций”, и государству пришлось впервые отменить выпуск уже размещенных еврооблигаций.

“Более того, транзакция о размещении еврооблигаций, которую вчера проводило Министерство финансов на сумму 1,75 миллиарда долларов США, была сегодня отменена. Это беспрецедентное событие, которое повлияет на возможности Украины получить доступ к рынку и цену, которую он платит за этот доступ. В то время, когда правительству нужны ресурсы для поддержки своих граждан, чтобы оправиться от COVID-19, это вызывает особое беспокойство. Украина рискует стать финансово изолированной, поскольку инвесторы избегают неопределенности, и ставит вопрос о ее обязательствах быть ответственным членом мировой финансовой системы.

“Макроэкономическая стабильность страны сейчас находится под угрозой. Дальнейшее развитие ситуации зависит от действий Президента Украины. В случае отставки Смолия и назначения кого-то, кто воспринимается как потенциально не независимый и/или как не заслуживающий доверия, управлять НБУ, то кроме кризиса COVID-19, вскоре мы можем столкнуться с новым финансовым кризисом, к которому привело само государство”, – сказано в заявлении.

Бизнес-сообщество призвало Зеленского дать Национальному банку возможность делать свою работу, не давить на команду НБУ, а в преемники Смолия подать человека с безупречной репутацией, который сохранит независимость НБУ и продолжит его текущий курс.

Заявление поддержали Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес ассоциация, Независимая ассоциация банков Украины, Союз украинских предпринимателей, Форум ведущих международных финансовых учреждений.