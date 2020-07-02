Об этом говорится в заявлении бизнес-сообщества.
Бизнес считает НБУ самым надежным учреждением в Украине и поддерживает его усилия в реформировании финансового сектора Украины.
- “Отставка Якова Смолия из-за политического давления посылает бизнесу и инвесторам тревожный сигнал и ставит под сомнение похвальные экономические цели правительства и обязательства Президента защищать каждого инвестора в Украине”, – сказано в заявлении.
Представители бизнеса отмечают, что некоторые инвесторы уже приостановили новые вложения в Украину, поскольку “решения Правительства не отвечают его намерениям по привлечению прямых иностранных инвестиций”, и государству пришлось впервые отменить выпуск уже размещенных еврооблигаций.
“Более того, транзакция о размещении еврооблигаций, которую вчера проводило Министерство финансов на сумму 1,75 миллиарда долларов США, была сегодня отменена. Это беспрецедентное событие, которое повлияет на возможности Украины получить доступ к рынку и цену, которую он платит за этот доступ. В то время, когда правительству нужны ресурсы для поддержки своих граждан, чтобы оправиться от COVID-19, это вызывает особое беспокойство. Украина рискует стать финансово изолированной, поскольку инвесторы избегают неопределенности, и ставит вопрос о ее обязательствах быть ответственным членом мировой финансовой системы.
“Макроэкономическая стабильность страны сейчас находится под угрозой. Дальнейшее развитие ситуации зависит от действий Президента Украины. В случае отставки Смолия и назначения кого-то, кто воспринимается как потенциально не независимый и/или как не заслуживающий доверия, управлять НБУ, то кроме кризиса COVID-19, вскоре мы можем столкнуться с новым финансовым кризисом, к которому привело само государство”, – сказано в заявлении.
Бизнес-сообщество призвало Зеленского дать Национальному банку возможность делать свою работу, не давить на команду НБУ, а в преемники Смолия подать человека с безупречной репутацией, который сохранит независимость НБУ и продолжит его текущий курс.
Заявление поддержали Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес ассоциация, Независимая ассоциация банков Украины, Союз украинских предпринимателей, Форум ведущих международных финансовых учреждений.
- 1 июля глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. По словам Смолия, этот шаг — “ответ на систематическое политическое давление”.
- Правление Национального банка продолжит работать, несмотря на отставку главы центробанка Якова Смолия.
- Офис Президента опубликовал заявление после отставки председателя Национального банка Украины Якова Смолия.
- Ряд нардепов отреагировали на решение Якова Смолия уйти с поста главы Нацбанка Украины. Они называют его “плохим знаком” и говорят о возможном возвращении старых коррупционных элит.
- Послы стран-членов “Большой семерки” (G7) отреагировали на отставку главы Национального банка Якова Смолия и предостерегли украинскую власть от подрыва независимости НБУ.
- Ранее #Буквы сообщали, что группа народных депутатов от “Слуги народа” во время заседания парламента обсуждали, что хотят предложить президенту Владимиру Зеленскому уволить главу Нацбанка Якова Смолия.